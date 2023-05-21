STEAM+01 BootCamp｜編程教育是甚麼？無電腦也可訓練運算思維？

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近年不少學校推行編程教育，訓練學生的運算思維能力。不過到底它們是甚麼東西呢？當中的Low-Code（低程式碼）／No-Code（無程式碼）又是甚麼？「01教育」將會為你解釋這些概念，並提供相關網上教學資源作參考！



近年不少學校推行編程教育，訓練學生的運算思維能力。（ GettyImages）

編程教育是甚麼？運算思維又是甚麼？

編程教育主要是讓學生掌握編程技巧並應用到不同情境，以完成所設定的任務或工作，從中明白到運算思維的基本概念與實踐，解決問題時能具備開發程序及數據處理的能力，以及了解編程的局限性。學生在過程中亦會與其他同學合作而提升溝通能力，以至將編程與現實生活中的問題和其他科目連繫起來。

此外，運算思維是透過運用計算機科學的基礎概念，例如抽象化、算法及自動化等，以解決問題、設計系統及理解人類的行為。它是一種可轉移和應用在不同主題的解決問題的方法，讓學生準確地描述問題，構思可解決問題的算法。

Low-Code（低程式碼）／No-Code（無程式碼）是甚麼？

Low-Code（低程式碼）／No-Code（無程式碼）是用於幫助學生快速開發軟體或應用程式的方法。Low-Code是基於學生擁有一定的編程知識，運用少量程式碼開發軟體；No-Code則指無需任何編程知識即可開發軟體，只需利用平台的拖放功能建立系統。

以往有學校通過舉辦不插電編程課程，以桌上遊戲為教具，令學生更容易掌握編程邏輯概念，助他們日後學習編程，例如運用少量程式碼開發軟件及正確排列組合編程平台的功能模組，即Low-Code／No-Code方法。

編程教育的網上教學資源

雖然編程教育在近年才受到學界關注，但目前已有不少學校推行相關課程，教育局也有發布網上教學資源：

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