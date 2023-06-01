STEAM+01 BootCamp｜解釋大數據及機器學習！（附教學例子）

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



大數據（Big Data）及機器學習（Machine Learning）近年應用日益廣泛，不過到底它們是甚麼東西呢？學生運用大數據及機器學習時需具備甚麼知識及技能？「01教育」將會為你解釋這些概念，並提供相關教學例子作參考！



大數據（Big Data）及機器學習（Machine Learning）近年應用日益廣泛，不過到底它們是甚麼呢？（GettyImages/VCG）

大數據（Big Data）及機器學習（Machine Learning）是甚麼？

大數據（Big Data）可以「3V」作歸納，即資料的數量（Volume）、多樣性（Variety）及速度（Velocity）。比起傳統數據，由於大數據更為龐大和複雜，因此無法使用傳統的資料處理軟件進行分析。

機器學習（Machine Learning）則是人工智能（AI）的一種，主要透過演算法訓練系統從資料中學習，然後以推理的方式完成工作，從而作出最佳決策和預測。

學生運用大數據及機器學習時需具備甚麼知識及技能？

基於大數據的特性，加上分析大數據的主要目的是作出決定，所以學生需要具備分析數據的技巧，例如學懂使用大數據分析工具，並以易於理解的方式呈現分析結果。

此外，學生使用機器學習前需要具備一定的編程知識，因為他們會用到不同的編程語言，例如Python、Java、JavaScript等，以編寫演算法，讓系統能根據程式碼執行任務。

大數據及機器學習的教學例子

雖然大數據及機器學習近年才開始被廣泛應用，但教育局已發布相關的教學例子作參考，旨在加強學生的數據處理及編程能力：

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