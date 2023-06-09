警務處網罪科給家長的信　五招提防子女誤墮暑期高危網上陷阱

為了幫助家長進一步了解青少年相關的網上陷阱，香港警務處網絡安全及科技罪案調查科推出《給家長的信》系列，創刊號以「暑期高危網上陷阱」為題，以真實案例講解青少年和兒童在暑期可能面對的高危網絡陷阱，包括在網上遊戲平台和社交平台遇到的性誘識、虛擬武器 / 角色有關的詐騙、暑期工陷阱等，以及給家長的建議。以下為信件全文：



親愛的家長：

莘莘學子期待的暑假即將來臨，相信屆時他們會花不少時間參與網上遊戲。然而，暑期也是不法分子利用遊戲平台和社交媒體接觸和荼毒青少年的黃金時間。我們藉此信件希望你及你的子女了解網上遊戲平台的潛在風險，並提升他們對網絡陷阱的免疫力。

青少年因誤信陌生網友而受傷害的個案時有發生。近日，一名九歲女童為交換網上遊戲道具遭誘騙自拍裸照；也有中一男生收到假冒線上遊戲管理員的訊息指稱他盜取了虛擬武器並要求償還，結果被騙去價值七千元的虛擬武器。另外，一名十六歲男學生誤信自來短訊假稱聘請兼職網上電影點讚員，因而誤墮刷單騙案，並損失逾二萬六千元。受害青少年除了蒙受經濟損失外，也可能遭遇到心理創傷，嚴重者甚至出現自殘想法。因此，家長應多了解青少年在網上遊戲平台的交友和活動情況。

以下是給你們的幾個建議：

• 鼓勵父母多陪伴子女上網，分享使用電腦的樂趣。

• 從小教導子女辨別和應對網上不良資訊和詐騙陷阱。

• 檢視網上遊戲的適齡級別及隱私設定。

• 善用作業系統、瀏覽器和社交平台私隱權限和過濾功能。

• 如發現子女遇上罪案，應立即報警求助，避免子女受進一步傷害。

面對種種網絡陷阱，我們必須培養新世代的數碼素養，讓他們懂得智用網絡，並養成良好上網習慣。想知更多網絡安全資訊及提升辨識網絡陷阱的能力，請瀏覽「守網者」網頁（https://CyberDefender.hk）或下載「防騙視伏APP」手機應用程式。讓我們一起守護新世代，建立更安全的城市！

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科