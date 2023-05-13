《香港01》學校家長媒體資訊素養講座　認識AI發展網上詐騙新手法

現時科技日新月異，網上虛假資訊和騙案手法層出不窮，家長亦需提升媒體及資訊素養，認識最新科技和騙案手法，於日常生活中教導和保護子女。《香港01》早前為天水圍循道衛理小學舉辦兩場家長媒體及資訊素養講座，由前線編輯透過真實新聞案例拆解學生常遇網上騙案，以及探討家長的角色。



《香港01》早前為天水圍循道衛理小學舉辦兩場家長媒體及資訊素養講座，由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持。（鄭子峰攝）

講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持，他先向家長指出現時網上虛假資訊眾多，但上網已成學生的必須技能，因此有必要提升他們的媒體及資訊素養，學習分辨真假資訊、如何善用互聯網搜尋資訊、不沉迷上網等，而家長亦需與時並進，才能於日常生活中教導子女。

講座以網上遊戲騙案為例子，指出近年騙徒會透過網上遊戲以遊戲道具等利誘、威脅青少年拍攝並提供裸照，不少個案受害者更是小學生。另外，講座亦介紹現時最新科技，例如生成式人工智能ChatGPT，以及騙徒利用相關技術行騙個案、正確使用技術的例子，從而加深家長對科技的認識、協助他們教導子女預防網上詐騙。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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