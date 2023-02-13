香港01學校數據新聞講座　學習解讀不同數據　提升學生資訊素養

隨著社會快速發展，新聞環境同樣不斷轉變，而新聞的種類變得多樣。《香港01》早前為深水埗滙基書院舉辦「數據新聞講座」，由前線編採人員向學生介紹數據新聞，透過本地時事、網上輿情，以及內地城巿相關的新聞報道例子，多角度認識數據新聞，讓學生了解最新的新聞業趨勢的同時，認識本港和國家最新發展情況。



《香港01》早前為滙基書院學生舉辦數據新聞講座，分享本地及內地數據新聞報道。（陳葦慈攝）

《香港01》作為香港唯一設有專門數據新聞部組的主流中文媒體，旗下頻道「研數所」專門報道與數據有關的新聞，從不同角度比較和分析數據，並以圖像或不同方式展示，讓讀者更易理解。

講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主講，分享「研數所」以往報道過的不同數據新聞，包括新聞和趣味資訊，例如中學文憑試考生成績、與內地通關對香港的經濟影響等數據，讓學生知道數據新聞可涵蓋多樣題材，以及展示數據的不同例子。

近年政府積極推動粵港澳大灣區發展，希望學生加深對國家的了解，因此講座亦引用大灣區9+2個城巿、內地富裕家庭數目、抖音使用趨勢等數據，擴闊學生對內地各方面的認識。

互動環節中，學生積極舉手參與問答，反應熱烈。最後，講者提醒學生解讀數據時的注意事項，例如留意數據來源，避免錯誤解讀數據，而相關概念亦可應用在日常學習上。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747