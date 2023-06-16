STEAM+01 Summer BootCamp 7月舉行　涵VR航空科技　報名內容一覽

為推動本港STEAM教育發展，《香港01》將於7月22日及23日舉辦「STEAM+01 Summer BootCamp」。是次活動由中國人壽（海外）冠名贊助；理工大學香港專上學院 （HKCC） 協辦；Re:Learn 及 Makeomnia 贊助。學術伙伴包括：香港教育城（EDCity）、香港電腦教育學會（HKACE）、香港電子學習教育協會（iFuture）全力支持。



今次活動將擴大規模，邀請40間中學，每校5位學生及2位教師參加 ( 活動只接受學校報名），提供7個主題超過14場精彩活動，費用全免 ，有興趣的學校萬勿錯過!



《香港01》去年12月舉辦首屆「STEAM+01 Bootcamp 2022」，學界反應熱烈，大會為學生舉辦了多場活動工作坊，圖為專業講師向學生們講解關於元宇宙、區塊鏈及NFT的基本概念。（資料圖片）

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 報名連結及相關資訊

《香港01》去年12月首次舉辦 STEAM+01 Bootcamp 2022，蒙學界支持反應熱烈，獲超過25所中學，過百位學生以及40位教師參加，當日更邀得創新科技及工業局副局長張曼莉任主禮嘉賓、教育局副局長施俊輝視像致辭。活動內容豐富，包括兩場教師專業培訓及兩日學生工作坊，題材涵蓋元宇宙、VR/AR、3D打印等七大範疇，合共舉辦了18場工作坊和講座，廣受師生歡迎。

今年7月適逢「01教育」成立一週年，《香港01》再度舉辦 「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」，與學界及專業界別共同推進STEAM 教育發展。

《香港01》STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 開幕禮及學界交流會

《香港01》將邀請各教育界領袖，參與學校的校長和老師一同參與活動開幕禮，並邀得教教育局副局長施俊輝先生擔任主禮嘉賓致辭、立法會議員陸瀚民先生擔任主禮嘉賓。同場將舉行學界交流會，讓我們的「01教育」記者及編採團隊及STEAM業界與各學界友好交流。

日期：7月22日（09:30-11:15）

地點：理工大學紅磡灣校園

STEAM+01 Bootcamp 2022開幕禮盛況

「STEAM+01 Bootcamp」開幕禮嘉賓大合照。（羅國輝攝）

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《香港01》STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 學生工作坊

學生工作坊於7月22日及7月23日（星期六及日）在理大紅磡灣校園舉行，每日分別設有2節工作坊時間（第一節 10:30 - 12:30；第二節 14:30 - 16:30）

每校5位學生名額。每位學生可參與其中一天的2節工作坊共4小時，完成參與將獲發「01教育」發出的專業 Bootcamp 證書，參加者需自備可連線WiFi平板電腦。

七大主題工作坊

VR 體驗活動

3D 打印體驗活動

漁業體驗活動

ArtTech 體驗活動

聲學科技 體驗活動

IOT-水耕栽培教學活動

航空科技體驗活動

STEAM+01 Bootcamp 2022學生工作坊

STEAM+01 Bootcamp 2022學生工作坊

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《香港01》STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 教師專業發展培訓

7月22日一天(星期六)在理大紅磡灣校園舉行的 教師專業發展培訓活動 ( 12:30-14:30）每校2位教師名額。每位教師參與1節工作坊共2小時，完成參與將獲發「01教育」發出的專業 Bootcamp 證書。

VR 體驗活動

3D 打印體驗 活動

STEAM+01 Bootcamp 2022教師工作坊

STEAM+01 Bootcamp VR虛擬實境教師工作坊。（廖雁雄攝）

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如學校有興趣參與STEAM+01 Summer BootCamp 2023，可透過以下QR Code報名。若有興趣了解更多相關資訊，請透過電話/Whatsapp（35828747）或電郵至education@hk01.com（標題註明 ：STEAM+01 Summer BootCamp 2023）與黃先生聯絡。

STEAM+01 Summer BootCamp 2023學校報名

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 報名連結及相關資訊