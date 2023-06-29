STEAM+01 BootCamp│學理論再實踐　學生用紅酒箱貨板製環保音響

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



隨著科技發展的迅速，環保漸成全球各行各業都需關注的熱門議題。本港初創公司Invisible Tech專門生產及研發環保音響產品，被廢棄的紅酒箱、物流用的木板等都成為他們回收再造的再生材料，他們亦同時將技術設計成教育課程，成為中小學生兼具理論及實踐的STEAM課程，完成課程後同學們更能將親手做出的環保音響帶回家。



Invisible Tech專門生產及研發環保音響產品，被廢棄的紅酒箱、物流用的木板等都成為他們回收再造的再生材料。（Invisible Tech FB 圖片）

Invisible Tech表示，近年開發再生木材和再生紙製造的環保音響產品，聲效技術涵蓋各種日常使用情況，如家居、電競、餐廳、酒店等，至於環保方面，Invisible Tech除研發能源消耗更低的高質音效系統外，還首創使用可再生的物料作生產的基礎的創新產品，例如被棄置的紅酒木箱、貨運物流剩餘的木板，甚至循環再造紙張，以減少對環境的負面影響。

初創公司Invisible Tech（智研創科）為中小學生推出STEAM課程，讓學生運用廢木和電子零件製作音箱，提升他們的創造力、解難能力及環保意識。（Invisible Tech提供）

學生用再生物料 親製自己的環保音響

近年本港各中小學都著重文理科學整合的STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育，Invisible Tech因而推出「環保音響STEAM科學技術」課程，透過工作坊教授學生回收、升級和再利用材料的重要性，學生們能從實踐中體驗多個不同主題的環節，包括環保、回收、升級再造、音效發聲理論、不同音效在不同物料的效果、木工裝嵌、電子理論、美術等。

Invisible Tech指，完成課程後學生不僅可學習環保，回收和再造的理論，並可親手使用再生木材、回收物料等物料製造自己的再生環保揚聲器，在提高了學生對音效科技和環保的認識水平以外，還可令學生體驗到實踐性的STEAM教育，幫助他們培養出更多的創意。

Invisible Tech於2021年成立，專注於音效研究和環保音響產品開發，公司創始人研發高品質音效的產品時，發現音效對環境的影響，遂致力開創環保產品，現提供不同類型的環保揚聲器、音響配件和聲效技術服務。

