STEAM+01 Bootcamp｜學生體驗水耕種植　提升投身農業科技興趣

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023已經於7月22及23日完滿結束。「01教育伙伴」本地農業科技公司金谷農業於活動期間舉辦了水耕種植體驗工作坊，為參與學生介紹本地農業發展及農業與STEAM的關係，並讓他們親身體驗水耕種植，提升學生日後投身農業科技的興趣。



「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」水耕種植工作坊為參與學生介紹本地農業發展及農業與STEAM的關係，並讓他們親身體驗水耕種植，提升學生日後投身農業科技的興趣。（歐嘉樂攝）

工作坊首先為學生簡介本地農業發展，以及農業與STEAM的關係，例如物聯網及無人機技術能實時收集農場濕度及水的酸鹼度等數據，為農夫通過監測數據對環境進行分析，以根據需要調節光度、溫度及濕度，確保農作物的品質，從中認識科技在農業上的應用。

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及後學生會進行分組活動，挑戰多個農業科技相關的關卡，包括監察種植環境以了解植物生長指標、為無人運輸車進行編程、建立微型水耕系統、計算種植農作物的面積及時間等，讓學生認識水耕種植的方法及好處，以至增加他們對農業科技的興趣。

金谷農業創辦人李先生表示，活動能讓學生及早接觸農業科技，明白修讀資訊科技相關的學科也可以投身農業界，推翻「讀書差先會種菜」的概念，提升他們日後投身智慧農業的興趣。他又指，現時亦有為學校提供相關教學資源，逐步將水耕種植概念融入到不同科目，包括科學、資訊科技、中華文化教育等。

若任何創科 / 教育機構有興趣加入「01教育伙伴」或以學校名義為師生報名參與12月的STEAM+01 Winter Bootcamp 2023 請聯絡 education@hk01.com / Whatsapp35828747 了解更多。