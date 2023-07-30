《香港01》STEAM+01 Summer Bootcamp 2023六大主題精彩活動一覽

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，已經於7月22日至23日完滿舉行，其間多個「01教育伙伴」為參與的教師及學生提供多達14場工作坊，範疇覆蓋無人機、智慧農業、智慧水產、虛擬實境、3D打印及聲學科技。



以下是活動內容簡介，各中小學校如有興趣參與《香港01》即將舉辦的其他教育項目及了解最新教育活動資訊，請致電/Whatsapp 35828747 或 電郵至 education@hk01.com 聯絡黃先生 。



「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」於7月22日至23日順利舉行。（鄭子峰攝）

學生工作坊：

共12場覆蓋6大STEAM主題

🔍 無人機工作坊

🔍 AR / VR 體驗工作坊

🔍 3D打印工作坊

🔍 水耕種植體驗工作坊

🔍 智慧水產養殖工作坊

🔍 聲樂科技工作坊

1. 無人機工作坊

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」無人機工作坊，學生觀察試飛情況後，再逐步改良設計，過程中亦訓練學生的解難及協作能力。（歐嘉樂攝）

工作坊由理大專上學院研究團隊舉辦，向參與學生介紹飛行原理、機身結構設計等STEAM學習元素，並訓練同學解難及協作能力，啟發他們未來進一步在創科方面發展。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 無人機工作坊

工作坊流程

1. 了解無人機基本組成結構

2. 即場試飛，明白無人機白結構如何影響飛行性能及安全性

3. 逐步改良設計，以訓練解難及協作能力

4. 導師進一步解釋無人機背後所涉及的科學及工程原理

2. AR / VR 體驗工作坊

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」AR/VR 體驗工作坊，學生戴上VR眼鏡進行互動運動體驗。（鄭子峰攝）

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工作坊由「01教育伙伴」、教育科技公司Re:learn舉辦，活動會安排學生戴上VR眼鏡進行運動體驗，之後在校園四處應用AR尋寶，配合科技問答活動，從中認識不同範疇的科技發展，從遊戲中學習。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - AR / VR 體驗工作坊

工作坊流程

1. 在導師指導下進行虛擬實境（VR）遊戲，體驗連線互動VR運動，例如VR打網球

2. 學生組隊進行AR尋寶問答遊戲，找到指定物件之後回答4個與科技領域相關的問題，最後就會成功尋獲寶藏

3. 3D打印工作坊

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」3D打印工作坊，學生即場用3D打印筆製作模型。（鄭子峰攝）

工作坊由「01教育伙伴」MakeOmnia（萬象創造公司）舉辦，學生在參與活動期間除了可以學習3D打印技術原理外，亦會利用繪圖軟件將圖片轉換成立體模型格式，並有機會利用3D打印筆製作屬於自己的3D模型。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 3D打印工作坊

工作坊流程

1. 了解3D打印技術基礎原理及不同3D打印成品

2. 利用MakeOmnia所研發的繪圖軟件「Draw23D」，將2D圖片轉換成3D模型

3. 利用3D打印筆即場打印模型

4. 水耕種植體驗工作坊

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」水耕種植體驗工作坊，會向參與學生介紹本地農業發展及農業與STEAM的關係，並讓他們親身體驗水耕種植，提升學生日後投身農業科技的興趣。（余俊亮攝）

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工作坊由「01教育伙伴」、本地農業科技公司金谷農業舉辦，會向參與學生介紹本地農業發展及農業與STEAM的關係，並讓他們親身體驗水耕種植，提升學生日後投身農業科技的興趣。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 水耕種植體驗工作坊

工作坊流程

1. 為學生簡介本地農業發展，以及農業與STEAM的關係

2. 進行分組活動，提高學生對水耕種植的認識及對農業科技的興趣，不同關卡包括：

a) 監察種植環境以了解植物生長指標

b) 為無人運輸車進行編程

c) 建立微型水耕系統

d) 計算種植農作物的面積及時間

5. 智慧水產養殖工作坊

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」水產智能養殖工作坊，學生透過觀察龍蝦外殼特徵，理解人工智能如何辨識龍蝦性別。（歐嘉樂攝）

工作坊由「01教育伙伴」Aquatech Asia Limited亞洲水產研究有限公司舉辦，活動會結合水產科技及STEM元素，讓同學在一系列實驗中，學習相關科學、科技等多學科知識，從中了解業界最新科技應用。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 智慧水產養殖工作坊

工作坊以「密室逃脫」遊戲形式進行，同學可以親身參與不同探究實驗，從而找出最適合澳洲龍蝦生長的環境及所需設備，過程中需要應用數學、科學、科技、設計知識，並與組員協作解決難題。另外，工作坊的多個實驗及關卡就涉及不同科技，例如AI影像分析、3D打印、編程及數據分析等。

6. 聲樂科技工作坊

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」聲學科技工作坊，學生製作環保音箱。（鄭子峰攝）

工作坊由「01教育伙伴」、本港初創公司Invisible Tech（智研創科）舉辦，活動讓學生認識環保和聲學科技理論之餘，更可以動手製作環保音箱，提高環保意識。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 聲樂科技工作坊

工作坊流程

1. 由導師向學生介紹ESG概念和應用，帶出環保的大趨勢

2. 帶出除了環保回收更可以升級再造，讓原本廢棄的材料可以有第二生命，例如將紅酒木箱改造成音箱

3. 由導師教授聲波聲學原理及介紹使用測量聲音分貝的器材

4. 學生動手使用材料製作環保音響，其間需要運用聲學原理、電子電理、木工等知識

教師工作坊：

1. 3D打印工作坊

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」教師3D打印工作坊會向參與教師介紹3D打印背景、技術及應用等。（余俊亮攝）

工作坊由「01教育伙伴」MakeOmnia（萬象創造公司）舉辦，向參與教師介紹3D打印背景、技術及應用等，再讓他們利用繪圖軟件將平面圖案轉換成立體模型圖像，以便日後運用3D打印創作教具協助教學。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 教師3D打印工作坊

工作坊流程

1. 了解3D打印技術的背景及技術原理

2. 利用MakeOmnia研發的繪圖軟件「Draw23D」，將2D圖片轉換成3D模型

2. ChatGPT及VR體驗工作坊

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」教師工作坊上，Re:learn聯合創始人蘇建峯講解ChatGPT指令（Prompt）的進階應用，例如怎樣才算清晰的指令、如何提供預先指令（Pre-prompt）等。（余俊亮攝）

工作坊由「01教育伙伴」、教育科技公司Re:learn舉辦，主要分成兩部份，包括ChatGPT及AR/VR教學應用培訓。講者會示範如何利用ChatGPT生成問題庫、批改作業、輔助編程教學，以及配合VR/AR技術等，與教師一同探索更多教學應用場景。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 - 教師ChatGPT及VR體驗工作坊

工作坊流程

1. 示範ChatGPT在教學方面的潛力，包括利用雲端工具自動提取PDF或電子書的內容重點，並按需要生成練習問題庫、或用於批改功課及作文

2. 講解ChatGPT的進階應用，例如解釋何謂清晰指令、如何提供預先指令（Pre-prompt）、調較參數及系統設置，令AI可以精準完成指定工作

3. VR教學體驗，讓教師即場透過VR眼鏡體驗不同運動、虛擬實境歷史課等，了解沉浸式學習如何提升學生專注度及記憶力

若任何創科 / 教育機構有興趣加入「01教育伙伴」或以學校名義為師生報名參與12月的STEAM+01 Winter Bootcamp 2023 請聯絡 education@hk01.com / Whatsapp35828747 了解更多。