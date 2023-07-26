郭玲麗倡政府制定STEAM課程框架　容許學校聘外間機構教正規課堂

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」已於7月22至23日順利舉行。



活動開幕禮邀得立法會議員郭玲麗擔任嘉賓，她接受「01教育」訪問時表示，近年香港發展STEAM教育只屬「追落後」，建議政府撰寫中小學創科教育課程大綱，統一不同年級的學習內容。她又指學校其實不乏資源，認為政府可放寬部份撥款使用限制，讓學校可以更靈活運用資源，以加強STEAM教育。



香港STEAM教育屬追落後 政府應編訂相關課程

郭玲麗以芬蘭為例，指當地發展STEAM教育多年，現時已非常成熟，惟香港政府於近年才推動STEAM教育，形容只屬追落後，認為應該將之提升至「創科教育」層次，作更大規模統整。她指出，現時香港STEAM教育偏重科技及工程，科學及數學則較弱，認為科學及數學分別培養學生探究精神及邏輯思維，擔心學生若未能打好基礎，亦難以學好科技及工程，現有STEAM教育存在進步空間。

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」已經於過去的周末（7月22及23日）順利舉行，嘉賓之一的立法會議員郭玲麗於開幕禮後接受「01教育」訪問。（余俊亮攝）

提高學校運用津貼彈性 容許外間機構任教正規課堂

要發展課程，難免涉及資源。郭玲麗指政府已為學校提供足夠資源，但學校受制不同撥款的使用限制，往往未必可以按學校需要調撥資源，因此建議政府放寬學校運用津貼的彈性，讓學校可以調撥更多資源發展STEAM教育。

她又指，現時科技發展日新月異，即使教師持續進修，亦難以追上科技發展速度，認為應容許學校運用資助，聘請掌握最新科技的外間機構專業人員負責正規課堂，以減輕教師壓力。

立法會教育界議員郭玲麗（左四）表示，政府應該放寬學校運用津貼的彈性，讓學校可以調撥更多資源發展STEAM教育。（余俊亮攝）

STEAM屬跨學科學習 教師需擁有相關思維

現時部份學校將STEAM教育獨立成科，也有學校安排在不同科目推行。郭玲麗認為，STEAM教育屬跨學科學習，所有科目都可以參與其中，即使要將STEAM加入正規課程，亦不代表要獨立成科。此外，亦需為教師舉辦STEAM教育工作坊，讓教師理解背後的理念和思維，幫助教師在校內推行STEAM教育。