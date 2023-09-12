教育科技月｜教育科技助學習　中大學者：陪兒子做實驗享親子時光

科技發展一日千里，新一代在學習、生活和社交等方面都離不開網絡或智能裝置，作為家長應如何自處？中文大學創業專業應用副教授陳志邦，是仍會寫信給9歲兒子的父親，鼓勵孩子探索和思考，父子間溫馨書信更輯錄成書。



他認為現今學習可與科技和網絡相輔相乘，最重要是家長懂得為子女選擇合適而有意義的內容，特別是教育科技。他舉例自己讓兒子透過「MEL Science」網上平台，一邊看網上短片學習科學實驗步驟與理論，一邊自行動手做實驗。他相信家長只要與子女訂好上網規則、當好陪伴者，孩子就可善用科技而不沉迷，成為網絡和科技的主人，拓展更廣大的學習世界。



陳志邦指藉寫信和晉晉分享衡量事件的標準，但不是灌輸，讓他思考領悟，協助他尋找自己正確的價值觀、人生觀和世界觀。(梁鵬威攝)

透過文字與兒子分享觀點 助兒子尋找正確價值觀

陳志邦將寫給9歲兒子晉晉的書信，輯錄成《給晉晉的家書》一書。他指第一封信寫於晉晉4個月大時，那年元旦為其父冥壽，陳志邦希望藉文字寫下爸爸為人，與兒子分享爺爺所教和自己交友處事的看法。

「我藉寫信和晉晉分享衡量事件的標準，但不是灌輸，讓他思考領悟，協助他尋找自己正確的價值觀、人生觀和世界觀。」陳志邦指，書中滿載和兒子的回憶，例如一篇記他們到公園遇上通渠工人，晉晉好奇觀察，正忙碌的姨姨叫他讀好書，將來發明不會塞的渠造福大家，陳志邦在信中教兒子職業無分貴賤，努力工作的人值得尊敬。

不少家長想為子女鋪平坦之路，陳志邦反希望兒子從挫折中成長。陳志邦指晉晉接受主張發展想像力和創意的華德福教育，性格獨立對世界充滿好奇，愛探索也愛動手，「7歲時家中換8個門柄和門鎖，我示範換了一個，其他都是他換好，工具箱他用得比我多。」

為兒子揀選合適上網內容 教育科技共享親子時間

晉晉透過「MEL Science」平台學科學，過去一年對科學的興趣愈來愈濃。(受訪者提供)

愛動手愛大自然的晉晉，進入小學階段後，也開始接觸到網絡和科技產物，陳志邦指如孩子善用科技作學習平台，而父母做好把關幫子女選取有意義的內容，就不用過於抗拒。例如他就為晉晉選擇透過「MEL Science」平台學科學，過去一年明顯看到兒子藉教育科技學習得心應手，對科學的興趣也愈來愈濃。

「MEL Science」是來自英國的綜合科學學習平台，適合4 -16歲學生，提供化學、物理、編程、STEM、醫學和不同專業職涯課程。特點在於結合網上學習和實踐項目，並會將相關實驗用品和工具送到家中，讓學習者可以在家動手做實驗。

陳志邦大讚「MEL Science」用不同方法如影片、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等詳細講解科學原理，而且實驗的步驟和原理都清楚說明，就算小朋友也可自行學習，其中VR比較適合年齡大一點的小朋友，「好容易一步步跟住做，實驗工具亦質量高，價錢合理，我好推薦父母考慮，同子女一齊學習做實驗，是好好的親子時間。」

他同時分享一次與兒子做實驗的經歷，「有一個電解次實驗要將水分解為氫、氧再加上燭光，最後在試管中出現小爆炸火光，我們極興奮， 即時再做一次還拍慢動作影片，反而嚇壞媽媽。」

寄語家長教子女成為網絡和科技的主人

另外晉晉又愛在網上找尋製作的短片，摺紙或木工甚麼都有，即使是為了學習家長也許不禁擔心，小朋友會沉迷上網睇片。陳志邦認為全看父母如何教導。「當小朋友想玩手機或上網，要問他用來做甚麼，如合理，例如用來學習，守好規則就沒問題。」

陳志邦稱會與晉晉約法三章，說明使用時間及規則，同時他鼓勵晉晉脫離網絡享受生活，例如動手將網上所學實踐，他們更父子檔齊學武術合氣道，不時切磋當親子活動，「上網的確好玩，但要畀小朋友知不上網都好多事好玩，最重要是做到自控和駕馭，要做網絡和科技的主人，不是反被控制，甚至沉迷上癮。」

陳志邦認為父母要訂好上網規則，教孩子做網絡主人而不是沉迷上癮。(梁鵬威攝)

「教育科技齊齊玩」家長講座 探討如何培養孩子在數字世界中茁壯成長

由前財政司長曾俊華成立的「薯片叔叔共創社」，與香港生產力促進局將於10月14日在香港生產力促進局合辦「教育科技齊齊玩」活動，活動包括一場家長講座，主題為「如何培養孩子在數碼化世界中茁壯成長」，陳志邦亦是講者之一，他會聯同香港大學教育學院羅陸慧英教授，以及耀中幼教學院助理教授陳裕榮博士、ABC Pathways Group 創辦人兼主席黃林趣玲，與家長分享如何培養孩子在數碼世界中成長，並提供實用的指導，了解使用科技作為學習工具的注意事項。

「薯片叔叔共創社」與香港生產力促進局將合辦「教育科技齊齊玩」活動，活動包括一場家長講座，主題為「如何培養孩子在數碼化世界中茁壯成長」，講者包括耀中幼教學院助理教授陳裕榮博士、中文大學商學院創業專業應用副教授陳志邦、香港大學教育學院羅陸慧英教授、ABC Pathways Group 創辦人兼主席黃林趣玲。

K12學生工作坊 體驗教育科技學習樂趣

同場會舉辦由獲獎的科技解決方案企業主持共12場的教育科技工作坊，旨在激發孩子對數學、科學、語言的學習興趣，並培養他們的慎思明辨、社交和情感技能，適合4至16歲的孩子按興趣參與。

「教育科技齊齊玩」活動詳情

參加以個人/家庭或學校為基礎。每張家庭票最多可容納 3 人，一名老師最多可攜同 10 名學生參加。每名學童最多可以參加兩個國際學習解決方案的工作坊。這些工作坊將主要以英語進行，並配有粵語助教。12歲以下的兒童可以在家長的陪同下參加工作坊。名額有限，先到先得。參與者請攜帶自己的筆記本電腦參加工作坊。

《香港01》是「教育科技齊齊玩」的活動媒體合作夥伴，將向首100名報名者提供2000個「01積分」，積分可以用於「01積分兌換獎賞計劃」。積分將於活動當天兌換，報名者可到《香港01》平台換取禮品或以每100分當HK$1「積分當錢使」。

以下是更多有關「教育科技齊齊玩」的活動資料：

日期：10月14日

時間：12:15 – 17:30

地點：香港生產力促進局，九龍塘達之路78號生產力大樓

門票：每位港幣80元，包午餐或下午茶

語言：家長講座提供粵語至英語同聲傳譯，工作坊主要以英語進行，並配有粵語助教

詳情及報名：點擊連結