教育科技月｜曾俊華指香港教育科技應用落後　呼籲各界勇敢試用

搶人才於近年成為香港的主旋律，但另一方面，有研究報告指人工智能將導致香港有80萬人失業。比起不斷向外招手，對內提供更多培訓，讓勞動人口可以在技能上追得上新世代的科技發展，相信是眼下更為關鍵的工作。



前財政司長曾俊華離開政府後，仍活躍於香港各界，更成立了薯片叔叔共創社（Esperanza），推動社會反思如何教育21世紀所需要的人才，並於10月舉辦教育科技月，透過研討會、工作坊、講座等，推動社會應用教育科技。曾俊華指出，搶人才不能夠決所有問題，認為應該先向現有的職場人士提供培訓機會，又指科技衝擊各行各業，教育界亦需透過教育科技提升教學效率。他指教育科技在香港仍屬起步階段，呼籲不同界別的持分者，「大家要勇敢試用」。



薯片叔叔共創社將於10月舉行「教育科技月」，與社會各界共同推動教育發展，探討人工智能對教學的影響、了解如何利用科技提昇學習成果和改善學生福祉及為教育工作者和學生展示教育科技解決方案。

搶人才僅解決部份問題 應提供技能培訓

政府近期以搶人才為主旋律，幫助各行各業解決請人難的問題。惟曾俊華直言，搶人才只能解決部份問題或需要，面對研究報告指香港可能有80萬人因為人工智能而失業，政府更應想方法善用提升現有勞動人口的能力，例如提供技能培訓（Upskilling）或再培訓（Reskilling）。

曾俊華又表示，技能培訓應該要做到讓職場人士看到向上流動希望及機會。曾俊華以朋友的工廠為例，該廠聘有一群未有小學畢業的車衣工人，並教授他們一些編程知識，笑言「Coding唔係咁難學㗎咋，講到好神奇，（其實）好簡單」。由於工人本身擔任前線崗位，十分熟悉生產流程的各個細節，結合編程知識有助他們想出各種方法改善生產流程，提高效率，而工人們亦獲得流動機會。

前財政司長曾俊華離開政府後，仍活躍於香港各界，更成立了薯片叔叔共創社（Esperanza），推動社會反思如何教育21世紀所需要的人才。（歐嘉樂攝）

引入教育科技成培訓關鍵 教育界需適應新科技

要令大規模的技能培訓得以成功，關鍵是引入教育科技。近年教育機構都面對不少科技衝擊，最注目的當然是生成式人工智能，例如ChatGPT。曾俊華指出，ChatGPT已經研發一段長時間，並非突然出現，只是在其他科技配合下及有需求出現，所以才受到關注，就像疫情突然出現，大家需要不同的方法完成事情，才令一些工具進入視野。

他說ChatGPT興起初期，香港曾有大學禁止學生使用，但他認為實際上無法禁止，因為ChatGPT實在太普遍，「有電話便可以用到」，大學需要做的是適應新科技。他以一間自己任校董的小學為例，說該校老師已經會以ChatGPT一次過生成廿多份題目，針對不同程度的學生需要，做到因材施教，同時大大減輕教師工作量，可見科技能提升教與學的質素。

曾俊華說ChatGPT興起初期，香港曾有大學禁止學生使用，但他認為實際上無法禁止，因為ChatGPT實在太普遍，「有電話便可以用到」，教育界需要做的是適應和善用新科技。

港教育科技落後 大學畢業也要持續學習

教育科技不但可以做到個人化學習，亦可以節省成本、提升學習興趣、以至令更多人參與學習。不過，曾俊華直言，現時香港教育科技應用落後，「我哋差唔多係起步階段」，政府層面更是仍未起步，仍停留在教授科技知識的「科技教育」，而非在教育過程之中應用科技。反觀香港的對手新加坡，近年在推動教育科技方面十分積極，當地主權基金淡馬錫亦投資了不少教育科技的初創公司。

面對科技衝擊，學生及打工仔要有所準備，曾俊華認為最重要是有持續學習的心態，因為知識增長的速度愈來愈快，由以往每一個世紀才增加一倍，變成現在每12個月便增加一倍。他曾建議公共教育資源不應只集中在廿多歲之前，「點解我哋30、40歲嘅人唔可以有機會由政府資助再學習？」，而且人的壽命愈來愈長，「可能到60歲仲有30年（壽命）」，亦需要學習新技能，以賺取一些收入維持生活。

薯片叔叔共創社10月推一系列活動 包括家長講座及親子工作坊

《香港01》將與薯片叔叔共創社將於10月舉行「教育科技月」，與社會各界共同推動教育發展，探討人工智能對教學的影響、了解如何利用科技提昇學習成果和改善學生福祉及為教育工作者和學生展示教育科技解決方案。

亞洲教育峰會

連續第二年與ISTE（國際教育技術協會）合辦專為K12教育工作者而設，探討利用人工智能及不同科技達至更好的學習效果，同場展示獲獎的教育科技方案。

日期：10月12日（星期四）

時間：15:30 – 19:00

地點：九龍塘香港生產力促進局

免費入場：詳情及報名

高等教育峰會

薯片叔叔共創社很榮幸能與 Minerva 合辦高等教育論壇，探討科技在發揮人類智能方面的作用，以及如何利用人工智能提升高等教育機構的教與學。

薯片叔叔共創社很榮幸能與 Minerva 合辦高等教育論壇。Minerva以其全球化、沉浸式和具針對性的高等教育方法而被World‘s Universities with Real Impact評為世界上最具創新力的大學。是次峰會探討科技在發揮人類智能方面的作用，以及如何利用人工智能提升高等教育機構的教與學。

日期：10月13日（星期五）

時間：09:00 – 13:15

地點：香港中環愛丁堡廣場3號展城館

免費入場：詳情及報名

企業峰會

薯片叔叔共創社與LinkedIn及香港管理專業協會合辦的混合峰會，與會者將向學習與發展專家、業界人士和創新者學習如何將教育科技融入員工培訓計劃，使之更與時並進、更吸引、更可拓展和有效。

日期：10月13日（星期五）

時間：15:00 – 19:00

地點：香港中環愛丁堡廣場3號展城館

免費入場：詳情及報名

教育科技應用工作坊

由ISTE和香港教育大學舉辦的教師教育工作坊，讓教育工作者全面了解人工智能科技（如機器學習、自然語言處理和道德考慮）及其實際應用，以及教育創新企業得獎方案演示。

日期: 10月14日（星期六）

時間：10:00 – 12:00

地點：九龍塘香港生產力促進局

免費入場：詳情及報名

教育科技齊齊玩

獲獎的教育科技工作坊為4至16歲學生，包括數學、科學、慎思明辨、認知及社交技能及情緒學習發展，和普通話作為第二語言。專家講座將探討如何培養孩子在數碼化世界茁壯成長！

日期：10月14日（星期六）

時間：12:15 – 17:30

地點：九龍塘香港生產力促進局

費用: 每位港幣80 元，包括午餐或下午茶 詳情及報名

教育科技企業全球拓展計劃得獎者▼▼▼

+ 2

「教育科技月」滙聚全球知名教育專家以及教育創新企業：

— 印度 Belong Education「高等教育的行業體驗平台」

— 英國Century Tech「運用AI和腦神經科學支援個人化學習」

— 中國 Classin 「互動式網上學習平台」

— 加拿大iBlüm 「幼兒學習發展平台」

— 挪威House of Math 「於遊戲中提升數學技能」

— 阿聯酋Lamsa「一站式兒童寓教於樂」

— 英國Macat 「 慎思明辨發展」

— 英國 MEL Science「綜合科學學習平台」

— 西班牙 Odilo「個人化電子學習庫構建工具」

— 以色列 ThriveDX 「網絡安全培訓」

— 美國Workera 「由人工智能驅動的技能提昇平台」

— 英國Zzish「提高參與和個人化學習的小測平台」

— 英國 Virtual Internships「遙距實習平台」

登記及詳情