教育科技月｜學生工作坊親身體驗獲獎教育科技方案　享受學習樂趣

運用教育科技讓學習者不受時間、地點限制學習已成全球教育大趨勢，內容涵蓋科學、語言、人文學科等不同學術知識，以至慎思明辨、協作、創造力等個人能力，回應K12學生至大專學生、在職人士的需要。



不過教育科技應用在本港仍處於起步階段，為此薯片叔叔共創社將舉辦「教育科技齊齊玩」活動，邀請來自全球和本地的多間獲獎教育科技方案，為4-16歲的學生提供不同類型的工作坊，讓香港學生和家長可以親身體驗現時最嶄新的教育科技方案，享受學習樂趣。



「教育科技齊齊玩」將於10月14日（六）在九龍塘生產力大樓舉行，當日下午12時15分至5時半將舉辦合共12場學生工作坊，每節工作坊時間為1小時，由來自英國、阿聯酋、挪威和本港的獲獎教育科技方案主持，內容涵蓋科學、數學、語言、慎思明辨及職涯規劃等。

每名學童可參與最多3個教育科技方案的工作坊，這些工作坊主要以英語進行並配有粵語助教。12歲以下的兒童可以在家長的陪同下參加工作坊。以下詳細介紹各舉辦工作坊的教育科技方案的背景和特色，以及工作坊內容。

Macat：站在巨人的肩膀上學習慎思明辨

來自英國的Macat是專門訓練學生慎思明辨的學習平台。

隨著 ChatGPT 的出現，提出正確問題的能力變得越來越重要。來自英國的Macat是網上學習平台，提供一系列專門學習慎思明辨的內容，集多功能於一身。透過閱讀及分析多位著名學者的社會科學及人類學領域觀點，例如康納曼（Daniel Kahneman）的《快思慢想》或馬克思的《資本論》，以了解不同思想家如何發展出慎思明辨的技能。另外，Macat亦提供批判性思維評估，了解學生在相關方面的能力水平。

Macat將會提供以下工作坊：

名稱：慎思明辨發展

時間：12:15 - 13:15／15:15 - 16:15

對象年齡：12歲或以上

Lamsa：一站式教育娛樂平台 學習不同技能及知識

來自中東阿聯酋的Lamsa是一個教育娛樂平台，幫助學童學習數學、語言和藝術等知識。

Lamsa來自中東阿聯酋，是區內領先的幼兒發展應用程式，為2至8歲的兒童提供一站式教育娛樂平台，培養兒童的認知、社交及情感技能之餘，亦能協助他們學習數學、科學、語言及藝術等知識。

Lamsa將會提供以下工作坊：

名稱：一站式兒童寓教於樂

時間：12:15 - 13:15／15:15 - 16:15

對象年齡：4至8歲

MEL Science：提供逾百STEM學習方案

來自英國的MEL Science是專為4至16歲學生提供不同課程的科學學習平台。

近年STEM教育愈受關注，不少提供STEM課程的平台應運而生，來自英國的MEL Science就是其中之一。MEL Science提供超過100個動手做學習教案及超過50個VR（虛擬實境）體驗。平台目標對象為4至16歲的學生，提供化學、物理、編程、STEM、醫學及不同專業職涯課程，以及VR/AR互動應用程式及專業教師的現場課堂。MEL Science的合作夥伴公司MEL Scholar現正為2間香港的小學提供持續專業發展培訓計劃。

MEL Science將會提供以下工作坊：

名稱：靜電簡介

時間：16:30 - 17:30

對象年齡：12歲或以上

House of Math：生成式人工智能支援學習數學

來自挪威的House of Math是一個數學學習平台，為學生提供個人化數學內容。

數學是STEM的元素之一，挪威House of Math能夠提供不同學習風格，讓學生可透過遊戲及個人化的方式學習數學，而平台亦會按需要向學生提供教學影片、練習、遊戲及導師。House of Math的設計是以生成式人工智能支援學習，平台至今已經吸引超過180萬名用戶，而且可以免費使用。

House of Math將會提供以下工作坊：

名稱：提升你的數學技能

時間：14:00 - 15:00

對象年齡：14至16歲

名稱：數學變得簡單

時間：16:30 - 17:30

對象年齡：8至10歲

Mandarin Matrix：個人化方式學習普通話為第二語言

Mandarin Matrix （香港）是幫助非以中文作為母語的人士學習普通話。

網上學習外語已成潮流，上課時間彈性之餘，內容亦可以按學生需求靈活調節。香港網上平台Mandarin Matrix就以個人化的方式，幫助非華裔學生學習普通話。截至目前，Mandarin Matrix於全球25個國家共有超過35萬名學生使用Mandarin Matrix的網上平台。

Mandarin Matrix將會提供以下工作坊：

名稱：非華裔學生學習普通話

時間：14:00 - 15:00

對象年齡：6至11歲

NovaLearn：重新構想21世紀教與學

透過提供4個創新的解決方案，本地教育科技初創NovaLearn為學校、教師、家長及學生重新構想21世紀的教與學。

NovaLearn是本地教育初創公司，並剛於全球教育科技初創大賽（中國區）獲得季軍，透過4個創新解決方案重新構想21世紀的學習和教學，其中包括 1) NovaHome—以互動式電子學習平台，向兒童提供遊戲和寓教於樂的視頻，方便隨時隨地學習各種科目；2) NovaClass—將數碼平台上的英語和STEAM課程的自主學習與學校教師面授內容結合的課後課程；3) NovaSchool—由AI驅動的最先進學習及內容管理系統解決方案，更可以為學校度身定造；及 4) NovaStudio—為學校、學習中心和教育行業組織製作具創意的教育內容。

NovaLearn將會提供以下工作坊：

名稱：神奇物料及混合物STEAM工作坊

時間：16:30 - 17:30

對象年齡：小學生

Career Hackers：幫助學生進入頂尖企業工作

本地教育科技初創Career Hackers利用科技，讓更多學生可以有更好的職涯發展。透過提供遙距實習及培訓課程，令學生有更大機會進入頂尖企業工作。

Career Hackers是本地科技普及職涯發展公司，並剛於全球教育科技初創大賽（中國區）獲冠軍。自2020年起已經協助超過500名學生達成職場目標，進入多間頂尖企業，包括匯豐銀行、羅兵咸永道、中國銀行、民生銀行、安永會計師事務所、英國華盛頓會計師事務所及IBM。單計去年，Career Hackers亦已幫助超過50名學生從空白的履歷表開始，透過遙距實習及培訓課程，獲聘於不同頂尖企業。

Career Hackers將會提供以下工作坊：

名稱：生涯規劃及如何在校外裝備自己（以廣東話進行）

時間：12:15 - 13:15

對象年齡：中學生

CoderZ：K12機器人虛擬學習平台

以色列教育科技初創CoderZ為高小及中學生提供獨一無二的虛擬虛擬機器人、編碼學習和比賽平台。

CoderZ是一個創新、好玩、方便易用的虛擬學習平台，讓高小及中學生透過機器人學習不同程度的編程和STEM，其特點在於提供獨一無二的虛擬學習和比賽平台（CoderZ 聯賽），讓學生毋須特別的硬件配置，也可隨時隨地自學機器人和編程，按個人進度輕易編寫真實和虛擬的機器人，在遊戲化的環境下應對挑戰。

CoderZ的設計方便教師使用，教育工作者毋須再花時間參加昂貴的訓練，可更快、更容易地教授編程和機器人學，並同時提供自訂進度的結構課程，配合詳細的教學指引、網上研討會和學習管理工具，協助學校加入編程活動。

CoderZ將會提供以下工作坊：

名稱：亞馬遜數碼機器人挑戰（以英語進行）

時間：15:15 - 16:15

對象年齡：7至11歲

活動設家長講座 報名以「個人／家庭」或「學校」為基礎

是次「教育科技齊齊玩」活動由薯片叔叔共創社主辦，除了提供多個不同主題的工作坊給學生參與之外，亦設有家長講座，由專家與家長分享如何培養孩子在數碼世界中茁壯成長。

「教育科技齊齊玩」活動時間表

活動報名以「個人／家庭」或「學校」為基礎，每張家庭票最多可容納3人，一名老師最多可攜同10名學生參加，每名學生最多可以參加3個工作坊，工作坊名額有限。每位港幣80元，包午餐或下午茶。

《香港01》是「教育科技齊齊玩」的活動媒體合作夥伴，將向首100名報名者提供2000個「01積分」，積分可以用於「01積分兌換獎賞計劃」。積分將於活動當天兌換，報名者可到《香港01》平台換取禮品或以每100分當HK$1「積分當錢使」。

以下是更多有關「教育科技齊齊玩」的活動詳情：

日期：10月14日

時間：12:15 – 17:30

地點：香港生產力促進局，九龍塘達之路78號生產力大樓

門票：每位港幣80元，包午餐或下午茶

語言：家長講座提供粵語至英語同聲傳譯，工作坊主要以英語進行，並配有粵語助教

報名連結：個人／家庭 及 學校