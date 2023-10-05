教育局「我的行動承諾」加強版接逾700宗申請　涉資助額逾1.6億元

教育局於2021年11月透過優質教育基金推行「我的行動承諾」加強版撥款，本地中學、小學和幼稚園可申請撥款用作推廣國民教育、國家安全教育，以及媒體和資訊素養教育。教育局表示，截至今年8月底，基金接獲超過700個申請，涉及款項超過1.6億元。



教育局表示，截至上月底，基金合共接獲超過700個申請，申請撥款總額超過1.6億元。另外，基金已將「我的行動承諾」加強版撥款計劃改為全年接受申請，並延長優化措施至2025/26學年。

教育局指，為鼓勵學校積極申請基金撥款，基金自2022/23學年起，在「我的行動承諾」主題「感恩珍惜．積極樂觀」上新增四個副主題，包括「勤勞守法．行出善良」、「易地而處．和諧尊重」、「承傳文化．愛國愛港」及「愛惜生命．活出健康」。

根據「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。



《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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