香港區家長教師會聯會辦一系列區議會選舉活動　逾2萬學生參加

2023年區議會選舉即將於12月10日進行，這是香港完善地區治理體系後的第一場全港性區議會選舉，意義非凡。在選舉投票日前夕，你印象最深的是什麼呢？是各區候選人與助選團隊積極設街站造勢？是處處可見各候選人的「旗海」和區選大幅宣傳海報？還是特首司長等一眾政府官員的落力宣傳？也許，還有一件事令人印象深刻，那就是許多學生關於區選的海報設計、標語創作及親子徵文比賽的作品了。



近期，由香港區家長教師會聯會發起，教育局、香港島校長聯會及香港弘德基金會聯合舉辦的「完善地區的一票 盡顯公民的責任」1210區選齊投票比賽活動正在如火如荼進行中，包括海報設計、標語創作及親子徵文，比賽結果近日將正式出爐。據了解，港島區有超過150間中小學支持，參賽作品近20000份，學生用自己的方式表達對區議會選舉的關心支持。

「完善地區的一票、盡顯公民的責任」1210區選齊投票比賽活動部分學生優秀海報設計作品展示。（主辦方提供）

童真童趣 講述孩子心中區選

一般人認為選舉只是市民到投票站投票，但對於孩子們而言，選舉不僅是成年人的政治權利，也是生活藝術創作的源泉。「完善地區的一票 盡顯公民的責任」比賽活動分為小學初小組（小一至小三年級）、小學高小組（小四至小六年級）、中學初中組（中一至中三年級）及中學高中組（中四至中六年級），受到了學生家長的熱烈響應和踴躍參與。香港區家長教師會聯會主席丁柏希直言，沒想到活動效果這麼好，孩子家長們這麼支持，報送了很多精品佳作，其中海報設計環節最令人覺得驚喜。是次活動主題「完善地區的一票 盡顯公民的責任」，對學生來說較為抽象，透過繪畫表達有一定難度。但很多學生卻運用香港不同地標，結合各行各業市民的特點，展開想像進行創作，令作品十分精彩。至於標語創作作品，同樣帶給人不少驚喜，標語限制在十個字以內，當初擔心作品會雷同，結果發現學生們的想法非常跳脫。

香港區家長教師會聯會主席丁柏希展示學生海報設計作品。（主辦方提供）

家校聯動 盡顯親子溫馨時光

美育是獨特的教育方式，各美其美，美美與共。學生把對國家的情懷、對社會的關心、對公民責任的擔當和對公民權利的珍惜，貫穿主題，發揮創意，用畫筆和文字讓作品精彩紛呈、引人入勝。家長們普遍表示，最開心的是在創作過程中孩子們會主動找自己幫忙，不單單是孩子們自己的作業，而是孩子的理解加上家長的引導，最後呈現在作品上，既讓孩子們有了成就感，也讓孩子們對區選和自己的將來的選舉權利有了更深的認識，作為家長也感到很欣慰。經家長和老師悉心指導，入圍作品很精彩，充分體現了學生對新選舉制度的理解支持，以及對區議會選舉的關心。丁柏希表示，貫徹家校合作理念，讓家長提升自己、裝備自己，全面認識子女的成長需要，幫助學生建立國民身份認同，為參與社會事務提供平臺，是香港區家長教師會聯會的創立初衷。各位學生參加是次「完善地區的一票 盡顯公民的責任」比賽，身體力行觀察區議會選舉，深入認識香港的民主實踐，有利促進身心靈全面發展。本次活動共有153所中學、小學支持，占全港島中小學校的74%，覆蓋面之廣和受歡迎程度讓人感到由衷高興。該會稍後會將獲獎作品印製成冊，希望令年輕一代更有共鳴，讓家長更好地陪伴孩子成長。

「完善地區的一票、盡顯公民的責任」1210區選齊投票比賽活動專家現場評審。（主辦方提供）

良政善治 開啟香港新時代

香港國安法的實施、新選舉制度的建立及完善地區治理方案的通過，為香港創造了一個長期穩定的發展環境，開啟了全面貫徹「愛國者治港」原則的良政善治新局面。本次「完善地區的一票 盡顯公民的責任」比賽活動得到了教育局的大力支持，教育局主動參與合辦比賽，並支持獲獎作品在學校廣為派發。區議會與香港市民日常生活息息相關，經歷亂象，大家都十分期待新一屆區議會重回正軌，為社區發展帶來動力。教育局希望學生們能從本次區選和比賽活動中感受香港穩定來之不易，增強公民的責任意識，加深對完善地區治理的認識。同時，鼓勵家長作為子女的榜樣，積極參與1210區議會選舉投票，擔當香港良政善治的參與者及推動者，為香港貢獻力量。據了解，頒獎典禮將於12月9日舉行，教育局蔡若蓮局長將出席頒獎禮，與學生和家長共同分享獲獎喜悅。