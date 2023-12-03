聖保羅書院170周年校慶　九華仔李家超：對together口號有親切感

傳統名校聖保羅書院今日（3日）舉行170周年校慶晚宴，特首李家超致辭時提到晚宴以「Brothers here, we stand together」作為口號，與他參選特首時的口號強調「together」，即「同為香港開新篇」中的「同」字一樣，加上他也是男校（九龍華仁書院）出身，所以對這句口號很有親切感。



聖保羅書院12月3日舉行170周年校慶晚宴，不少名人校友出席。(梁鵬威攝）

李家超讚揚聖保羅書院屹立超過一個半世紀，一向以德為本，以培育青年全人發展為任，作育英才，書院秉持辦學宗旨，不但注重學術知識的傳授，亦全力培育學生的創意思維和團隊合作能力，讓學生在不同領域中發展才華和潛能。

他表示，聖保羅書院培育了一代又一代的社會棟樑，為國家、為香港的發展作出重要貢獻，成績有目共睹，「辦學團體、校長和教職員為教育下一代全力以赴，無私奉獻，我肯定你們的貢獻。」他說政府將繼續與聖保羅書院與各位教育界的朋友，攜手協助青年發展，孕育青年的未來。

李家超指今晚晚宴以年輕校友創作的「Brothers here, we stand together」作為口號，他對這句口號很有親切感，「我都是讀男校出身，而且我參選特首時的口號都強調together，即係『同為香港開新篇』」個『同』字。」

相信大家都同我一樣，感謝母校培育我們與同學之間的友情、一世的兄弟情。大家長大了，仍會記得在讀書時代，同學兄弟們一齊代表自己班或者學校，贏了某一場球賽，又或者一齊贏了某一場辯論比賽。那一份純真、快樂的同學情、兄弟情，那一份回憶，都陪伴我們一世，千載不變。這些不變。 李家超

他說令他想起《千載不變》的歌詞：

「原來世界怎麼變 友好的心不損

潮流混亂也不亂 大家始終勸勉

原來你我不相見 傳來問候更暖

心中至真至誠 綿綿千載此心不變」

李家超表示，今晚不同年代的畢業生和師生友好聚首一堂，祝願聖保羅書院繼往開來，弘揚書院「All for each, each for all」的優良傳統，作育英才，再創高峰。

下周日是區議會選舉，李家超借校慶晚宴，呼籲選民當日投票，選出有熱誠、有能力的區議員，為在座每一位的地區做事，共建美好社區。