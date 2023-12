聖保羅書院170周年校慶　九華仔李家超：對together口號有親切感

傳統名校聖保羅書院今日(3日)舉行170周年校慶晚宴,特首李家超致辭時提到晚宴以「Brothers here, we stand together」作為口號,與他參選特首時的口號強調「together」,即「同為香港開新篇」中的「同」字一樣,加上他也是男校(九龍華仁書院)出身,所以對這句口號很有親切感。



聖保羅書院12月3日舉行170周年校慶晚宴,不少名人校友出席。(梁鵬威攝)

李家超讚揚聖保羅書院屹立超過一個半世紀,一向以德為本,以培育青年全人發展為任,作育英才,書院秉持辦學宗旨,不但注重學術知識的傳授,亦全力培育學生的創意思維和團隊合作能力,讓學生在不同領域中發展才華和潛能。

他表示,聖保羅書院培育了一代又一代的社會棟樑,為國家、為香港的發展作出重要貢獻,成績有目共睹,「辦學團體、校長和教職員為教育下一代全力以赴,無私奉獻,我肯定你們的貢獻。」他說政府將繼續與聖保羅書院與各位教育界的朋友,攜手協助青年發展,孕育青年的未來。

李家超指今晚晚宴以年輕校友創作的「Brothers here, we stand together」作為口號,他對這句口號很有親切感,「我都是讀男校出身,而且我參選特首時的口號都強調together,即係『同為香港開新篇』」個『同』字。」

相信大家都同我一樣,感謝母校培育我們與同學之間的友情、一世的兄弟情。大家長大了,仍會記得在讀書時代,同學兄弟們一齊代表自己班或者學校,贏了某一場球賽,又或者一齊贏了某一場辯論比賽。那一份純真、快樂的同學情、兄弟情,那一份回憶,都陪伴我們一世,千載不變。這些不變。 李家超

他說令他想起《千載不變》的歌詞:

「原來世界怎麼變 友好的心不損

潮流混亂也不亂 大家始終勸勉

原來你我不相見 傳來問候更暖

心中至真至誠 綿綿千載此心不變」

李家超表示,今晚不同年代的畢業生和師生友好聚首一堂,祝願聖保羅書院繼往開來,弘揚書院「All for each, each for all」的優良傳統,作育英才,再創高峰。

下周日是區議會選舉,李家超借校慶晚宴,呼籲選民當日投票,選出有熱誠、有能力的區議員,為在座每一位的地區做事,共建美好社區。