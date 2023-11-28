港大醫學院暫任院長劉澤星「坐正」：衷心感謝大學信任

港大醫學院暫代院長劉澤星今日（28日）獲校委會通過委任為第41任院長，正式「坐正」，任期由12月1日起，為期五年。他發聲明表示，對獲委任深感榮幸和欣喜，亦衷心感謝大學的信任。他承諾將全力以赴，引領港大醫學院在提供卓越教學、吸納優秀教研專才和學生、全球合作和交流等方面邁進。



港大醫學院暫任院長劉澤星獲委任為第41任醫學院院長。（港大提供圖片）

醫學院服務超過30載 獲委任為第41任院長

劉澤星在聲明中表示，可藉此機會回饋醫學院和大學，「在醫學院服務超過30載，我對於大學和醫學院一直大力支持銘感於心，能與一群專業務實的同事共勉互勵、並肩前進，給予我莫大滿足感。」

劉續指，這份榮譽背後承載著重大的責任，承諾將竭盡所能，與同事和學生共同進步，與校友、合作夥伴及持份者繼續緊密聯繫，除了在課程上精益求精、與時並進，致力培育學生成為以人為本的醫療專業人員，更致力推動創新和具影響力的研究，確保港大醫學院繼續履行服務社會的使命，以保障市民健康福祉為依歸。

他亦衷心感謝歷屆院長和每一位持份者，過去對學院發展的貢獻，讓學院在國際間取得非凡成就和肯定，他將全力以赴引領港大醫學院，在提供卓越教學、吸納優秀教研專才和學生、推動硏究和知識轉移、擴展教研空間，以至全球合作和交流等方面邁進，為醫學領域在未來作出貢獻。

張翔在2022年直接去信醫學院成員，建議校委會通過任命劉澤星為「暫任院長」。（資料圖片／夏家朗攝）

張翔搶閘任「暫任院長」曾被指惹校委會不滿

港大遴選委員會10月曾選出兩名醫學院院長候選人，《香港01》曾報道，除了劉澤星外，亦包括67歲的美國外科教授Timothy Billiar。而據了解，張翔一度較支持Timothy Billiar，但最後他同意舉薦劉澤星。另有校內文件顯示，港大去年揀選一間美國獵頭公司負責遴選醫學院長，文件列明院長需要有「美國高等院校經驗」。

劉澤星去年8月1月起暫任醫學院院長，接替請辭的原院長梁卓偉。校委會未正式通過人事任命前，校長張翔已直接去信醫學院成員，建議校委會通過委任劉澤星為「暫任院長」。張翔「搶閘公布」的做法，曾被指令校委會覺得不被尊重。

張翔向師生去信 讚劉澤星擁崇高學術地位

張翔同日向師生發信，對於劉澤星教授獲委任為醫學院長感高興，稱他在本地及國際風濕病學領域擁有崇高的學術地位，作為醫學院的長期院士，曾擔任醫學院的多個領導職務，認為他將帶領學院在區域和全球的學術、專業方面取得優異成績。

香港大學工程學院暫任院長David Srolovitz，同樣從今年12月1日起正式擔任院長職務。（港大圖片）

另外，張翔提及，工程學院暫任院長David Srolovitz ，亦獲校委會通過任命，今年12月1日起，正式出任院長一職，任期五年。他指，David Srolovitz 為理論與計算材料科學與工程領域的國際知名學者，擁有豐富的領導經驗，曾在世界各地的多個高等教育機構，包括普林斯頓大學、葉史瓦大學、賓州大學、香港城市大學等擔任系主任、院長、研究所所長和科學主任。

《香港01》曾報道，David Srolovitz一度於9月底提出請辭，稱「無法與校長繼續真誠合作」，其後他收回辭職信，又稱與大學努力「重新建立良好關係」。