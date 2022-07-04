科大團隊研工地安全監控系統　勇奪創業大賽冠軍

為支持創業、同時促進學術及文化的國際交流，香港科技大學今年舉辦了第十二屆「科大-信和百萬獎金創業大賽」。香港賽區今年有175支隊伍參賽，勇奪三甲的隊伍分別研發了監控工地安全的人工智能系統、寵物傳染病快速檢測套裝以及雞尾酒調酒機。



冠軍隊伍AutoSafe（香港科技大學提供）

是次冠軍隊伍為AutoSafe，團隊發現30%至40%的工作場所死亡案例均來自建築業，於是設計出監控工地安全的人工智能系統。系統會用鏡頭追蹤工地人員，配合數碼工程監督系統進行風險評估，偵測到危險時便會觸發警告燈及發短訊提醒工人注意安全。團隊已經與業界開展合作，在一酒店項目和政府項目採用此技術，有望加強保障工人職業安全及健康。

亞軍隊伍FLASH diagnostics（香港科技大學提供）

亞軍隊伍為FLASH Diagnostics，他們以守護「毛孩」的健康為出發點。團隊表示目前寵物身體檢查的費用高昂，且須等待一段時間才有報告。因此研製了動物傳染病快速測試套裝供獸醫使用。費用比動物診所使用的實驗室便宜、且更簡單方便。

季軍隊伍XOXO Beverages（香港科技大學提供）

季軍隊伍為XOXO Beverages。團隊研發的調酒機配備醫學用的泵管精準控制調配份量；配合科研研發的旋渦混合模式均勻攪拌雞尾酒；加上急凍系統控制溫度及溶水量，能以相宜價錢提供媲美專業調酒師的水準的雞尾調酒服務。

科大副校長鄭光廷教授（香港科技大學提供）

科大副校長鄭光廷教授於頒獎典禮表示，為今天嶄露頭角的企業家感到自豪，希望同學發展領導才能成就未來，為社會創造價值，帶來正面影響。