中五生就學校髮禁向平機會投訴　鄧飛：學校可適當審慎地保守少少

東華三院黃笏南中學一名姓林的中五男學生向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例，投訴已獲平機會接納處理，現正處於調停階段。立法會議員、教聯會副主席鄧飛今早（23日）在電台節目再度回應事件，指該學生在短片中提及自己有性別焦慮，認為校方應首先幫學生解決問題，助他尋求專業診斷及情緒輔導。

鄧飛指，學校作為照顧未成年人的地方，不用事事緊貼社會潮流，「學校係咪可以適當地、審慎地保守少少呢？」，但若然未來法庭或平機會認為學校應與時並進，學校也會跟從。



中五學生林澤駿日前發布影片，指自己因「頭髮過長」，被校方警告違反校規，面臨記缺點和停學等處分。（網上影片截圖）

立法會議員、教聯會副主席鄧飛在電台節目《星期六問責》上指，該名就學校髮禁向平機會投訴的中五學生在短片中提到自己有性別焦慮，自言若然是他遇到這位學生，首先著重的不是校規問題，而是幫助學生尋求專業診斷及情緒輔導。

校服無考慮性別定型

至於學校校規，鄧飛強調校規一般跟從社會風俗，不會從性別定型作考慮，主要是希望學生保持整潔與樸素形象，也令學生無需在服裝、髮型上作比拼。他也提到，男女性在生理及心理上存在差異，所以教育上也有所辨別，有不同設計，「唔可以簡單睇成係性別定型，再當成隱含性別歧視。」

立法會議員鄧飛。（資料圖片）

如法庭或平機會認為學校應如時並進 學校會跟從

鄧飛指，香港是多元且包容的社會，「唔好話長短髮，奇型怪狀都無所謂。」但認為學校作為照顧未成年人的地方，不用事事緊貼社會潮流，「學校係咪可以適當地、審慎地保守少少呢？」。他坦言，相當關注事件發展，想知道平機會會如何調停，若未來有相關訴訟，他相信法庭判決及平機會對教育局制訂新標準具參考價值；假如法庭或平機會認為學校應與時並進，學校也會跟從。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成。（資料圖片）

小學校長：有空間討論先重要

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成則在同一節目上表示，欣賞該名學生嘗試在體制內解決問題，惟事件仍在調停階段，學生將事件公開或引起學校緊張。但他認為，慎思明辨、求真皆為教育重要的信念，「教育都係成長」，認為事件重點在「有機會討論，唔需要太擔心，留長髮一定會贏，有空間討論先重要。」