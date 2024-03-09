Vision Pro支援微軟Office及Teams等生產力工具　更能呼叫Copilot

去年 Apple Vision Pro 發表時，於展示 Vision Pro 的使用影片中，有幾個正在執行的Excel，Word和Teams 的畫面，且這些應用程式的版本，都可以在Vision Pro上用眼睛以及手勢控制。而在 Vision Pro 開賣後，微軟也在官方部落格公布，旗下 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Loop 和 Teams…等應用程式，已支援在 Vision Pro 上使用，同時也能呼叫 Copilot 使用。



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微軟 Office 生產力工具

針對Office文件工具，包括 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Loop…等，看起來會與 iPad 版本較為相似，仍然有一個功能列，用在工具之間點選及切換，並將更進一步強化手勢操作，以及適合虛擬視覺環境使用介面及呈現效果，讓用戶能更方便地以虛實整合形式辦公。此外，還可以使用 Copilot，快速生成文稿、摘要文件內容，或是將文件重新編排。

微軟 Teams 通訊平台

Microsoft Teams 則支援適用於行動裝置和桌面版 Teams 的大部分功能，包括使用音訊和視訊加入及主持會議；使用文字、表情圖示、貼圖和 GIF 與小組成員聊天；使用通知和提及來存取團隊和頻道；使用共同撰寫和即時共同作業來檢視和編輯檔…等。目前也無法應用在共享螢幕，以及無法使用背景設定，但仍會看到其他人的效果，也不支援多帳戶登入，只能在 Vision Pro 上登入一個帳戶。

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