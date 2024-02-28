財政預算案2024 電動車一換一｜電動車首次登記稅寬減延長、新政下一換一出 Telsa Model3 須交此數｜財爺公布新一年財政預算，原定今年三月底屆滿的電動車首次登記稅寬減，將獲延長兩年；當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額將調整至17萬2500元，一般電動私家車寬免額上限亦會調整至5萬8500元。不過根據能者多付原則，稅前車價超過50萬元的電動車將不獲寬免。



根據2021/22 財政預算案，現時私家車首次登記稅稅率如下：

車價 稅率

首HK$15萬 x 46%

其次的HK$15萬 x 86%

其次的HK$20萬 x 115%

剩餘價值 x 132%



為鼓勵車主考慮換購電動車，特設稅務寬減，寬減上限為HK$17萬2,500，稅款計算方法為：車價 x 新的私家車首次登記稅率 - HK$17萬2,500。

以Tesla model 3 為例

車價 HK$32萬800

首HK$150,000 x 46% + 其次HK$150,000 x 86% + 其次HK$20,800 x 115%

共需繳稅= HK$221,920

再減全新私家車首次登記稅率－HK$17萬2,500

2024年最新寬減後應繳稅款= HK$49,420



按以上方法計算，若購入之電動車價值不超過HK$27萬4,500，則無需要為電動車的首次登記繳付稅款，以下推薦5款幾乎免稅、5款完全免稅的平價電動車：

01｜tesla model 3

車價：HK$32萬800

2024年最新寬減後應繳稅款=$49,420



Tesla Model 3升級版 新車試駕｜新版內外性能大升級｜值不值得買

tesla model 3（車價HK$320800）

02｜比亞迪海豚 BYD Dolphin

BYD Dolphin Dynamic Standard 版本車價：HK$19萬1130

2024年最新寬減後應繳稅款=完全免稅



電動車19萬香港開賣｜比亞迪BYD超抵買高續航標準配備 海豚抵港

BYD Dolphin Dynamic Standard 版本HK$191,130

03｜比亞迪 BYD Atto 3

比亞迪 BYD Atto 3 尊貴型(細電池版)車價：HK$25萬8000

2024年最新寬減後應繳稅款=完全免稅



BYD Atto 3 尊貴型(細電池版)／HK$258,000

04｜哪吒 NETA AYA

哪吒 NETA AYA車價：HK$18萬8800

2024年最新寬減後應繳稅款=完全免稅



哪吒 NETA AYA：HK$188,800

05｜AION Y Plus

AION Y Plus車價：HK$22萬8000

2024年最新寬減後應繳稅款=完全免稅



AION Y Plus抵港｜AION九龍灣陳列室開幕 四款高性價比電動車展出

AION Y Plus：HK$22萬8000

06｜Nissan LEAF 2024

Nissan LEAF 2024車價：HK$26萬9800

2024年最新寬減後應繳稅款=完全免稅



Nissan LEAF 2024 HK$269,800

07｜MINI Electric

MINI Electric：早鳥優惠一換一價錢: HK$279,800 (原價:HK$309,800)

2024年最新寬減後應繳稅款=HK$8128



MINI Electric 早鳥優惠一換一價錢: HK$279,800

08｜Honda e:N1

Honda e:N1 車價：HK29萬8000

2024年最新寬減後應繳稅款=HK$23,780



Honda e:N1新車試駕｜小型電動SUV性能優勢實用 新年限時30萬出車

Honda e:N1 車價：HK29.8萬

09｜Smart #1 Premium

Smart #1 Premium車價：HK$29萬9000

2024年最新寬減後應繳稅款=HK$24,640



Smart #1 Premium／BRABUS新車試駕｜好玩實用SUV高性價比選擇

Smart #1 Premium：HK$29萬9000

10｜Toyota bZ4X

Toyota bZ4X車價：HK$34萬9860

2024年最新寬減後應繳稅款=HK$82,839



Toyota bZ4X車價：HK$349,860

（其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。環境及生態局稍後會公布有關詳情。）