中國電動車趁蘋果／豐田／BMW／平治先後退場、傾銷價搶攻歐美市場｜最近多個國際車廠都紛紛表示放棄電動車市場，繼豐田(Toyota)和BMW宣布停止發展電動車後，Benz和Apple於上月(2024年2月)都相繼宣佈放棄電動車計劃。



電動車銷量不佳 安全成疑？

Benz 曾於2021定下十分進取的電動化目標，展望於2025 年混能車和電動車的銷量可佔總銷量50%，到2030年更會全面轉向電動車市場。理想很豐滿，現實卻很骨感，Benz於上月(2月)表示，預計於2030 年公司的電動車總銷量只佔50%，與2021年的計劃的100%比起來可謂差天共地。

Benz曾為達成2030年轉型的目標，開發新款高端電動車生產線。(Benz)

而美國的福特(Ford)汽車早前也宣布暫時停產電動車，除了銷量不佳之外，安全也是重要考量，福特曾多次召回Mustang Mach-E電動車，最近一次召回於2022年，原因是電池過熱，可能會引致斷電或無法啟動，增加意外風險。而福特的另一款電動車F-150 Lightning亦曾於2023發生電池起火意外，讓旗下電動車的安全性成疑。

福特曾多次召回Mustang Mach-E電動車(Ford)

電動汽車是「低級產品」 根本不環保？

豐田(Toyata)汽車汽車會長豐田章男曾稱電動車實際上並不環保，屬於低級產品。因為電動車的電池很少能開到10年以上，其廢舊電池處理有可能會污染環境。而ACEEE Greener Cars最新公布的全球「最環保汽車」報告也間接佐證了豐田章男的說法。Toyota的PHEV插電式混合動力車款Prius Prime SE居榜第一，而其他電動車則屈居第二至第五位。

Greener Cars「最環保汽車」報告，以Toyota的PHEV排第一(ACEEE)

人棄我取 中國趁機進攻傾銷美國

正所謂「有危就有機」，在多個國際大廠都紛紛撤退之際，中國車廠則趁機進攻電動車市場，根據中國汽車工業協會的數據，今年 1 月中國汽車品牌乘用車銷量達到 127.8 萬輛，同比增長 68.6%，市場份額上升 8.8 個百分點，突破 60%。中國近年積極推動電動車發展，其中國企比亞迪的銷售更曾經超越過同期的Tesla，到底發展電動車是危還是機，仍然有待觀望。

國企比亞迪的銷售量曾於23年10月至12月超越過同期的Tesla。(BYD)

消息來源：Newtalk新聞