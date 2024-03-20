Lovelive聲優法元明菜疑似援交手淫片流出｜聲演動畫《Love Live! 虹咲學園學園偶像同好會》角色鐘嵐珠的中日混血聲優法元明菜，近日於日本5ch引發極大爭議，有網民流出一條疑似是法元明菜年輕時進行援交，為男性手淫的FC2影片。網民更在影片中截三大樣貌細節特徵，令大部份網民都認定是她本人，暫時官方未有任何回應。



手淫片年代久遠

事件中的影片來自色情影片平台FC2，最早於日本匿名討論區5CH被爆發，之後火頭燒到去X(Twitter)。雖說《Love Live》系列過去就曾發生聲優被發現曾接拍三級片，不過今次情況可能更嚴重，因為「疑似法元明菜」不單出現在色情片中，還可能證明她在年輕時曾參與援交活動；以影片上載年份推斷，如果片中女生是法元明菜本人，當時她大約18歲（現27歲），不太會打扮、面相有點baby fat。

動畫《Love Live! 虹咲學園學園偶像同好會》角色鐘嵐珠的中日混血聲優法元明菜

微博截圖

網民柯南上身｜分析面相4大相似處

FC2色情片平台存在一些色情直播女片主的性美片，還有大量收錢接援交、拍片出鏡賺花錢的「素人」女性，由於沒有相應法律監管，尺道比一般AV影片更大。而SOD、Moodzy等大廠的不少新人，扮素人出道最終都被踢爆拍過FC2色情片。回說事件，影片中的疑似是法元明菜女性，與一位男性在love hotel拍片，女方由始自終都沒有脫下衣服，只以雙手為男性手淫，當中不少鏡頭拍到女性的全貌，她也沒有刻意回避。

網民截圖分析，雖然片中女生比較年輕和微胖，但臉上三粒癦位置、犬齒的形態均與法元明菜的特徵相近。暫時，製作《Love Live》系列的Sunrise，還有法元明菜的官方X都沒有作出回應。

其實《Love Live》系列已不是第一次有聲優被爆曾拍色情片，今次事情由於角色並不算是一線要角，最初討論度比較低。但事件傳到香港和中國之後，由於角色及聲優均有中國香港背景，事件就開始升溫。

雖然同樣由中國聲優Liyuu (黎獄)聲演的《Love Live Super Star》角色唐可可人氣更高，但在第3輯動畫《虹咲學園學園偶像同好會》中的角色「鍾嵐珠」設定上亦是香港出身、中日混血，片商亦安排爸爸是日本人、媽媽是中國人，日文腔口特別的中日混血女生法元明菜去聲演；她在小學二年級至中學三年級更曾在廣東省上學，出道後曾在直播節目中表演講粵語，所以都有不少香港人談論。