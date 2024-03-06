AV女優2024年2月排名．鈴音麻友、滝冬煇170九頭身姊妹花同月出道｜日本Bookmate書店2024年2月影碟排名榜公開，今個月百大中的Top 10排名，竟然有5位是新鮮人，競爭激烈！



No.1｜藝能人下海即奪冠．矢埜愛茉

日本AV界最喜歡招攬曾經當偶像、電視主持的女生入行，2024年2月第1位，被SOD STAR以一億日圓簽下獨家合約的矢埜愛茉（粵語讀音等同：矢野愛末），雖然只有150身高，但就擁有fans最愛的甜美童顏，2011年曾以藝名「前田美里」出道成為搖滾女團成員，後來再轉型成為日本電視台主持及寫真偶像。1月初宣布下海並開訂首張影碟時，在FANZA網被萬人秒like，出道後亦不負所望，在各大排名榜中都即時爆出成為1、2位。（矢埜 愛茉X戶口）

矢埜愛茉

+ 1

排名No.100至No.26倒數圖輯

No.2｜鈴音麻友 9頭身170身高

由於AV影片界在2月初同步推出兩位屬性相似的新人，網民才戲稱兩人為姊妹花，實際上兩人完全沒有任何親屬關係。當中鈴音麻友（鈴音まゆ）被定位為妹妹，實際上她今年也只得20歲，身高170cm，更有9頭身的美好身段，まゆ擁有一張「昭和美人」風的靚樣，應該適合傳統一點的觀眾。鈴音まゆ X戶口

+ 4

排名No.25 至No.1 倒數圖輯

+ 21

No.5｜滝冬煇．令和風格9頭身電競妹子

滝冬煇最先是在X及TikTok上以「煇 Hikaru」的名義現身，9高身黑長直，喜歡打機、食拉麵，還會參加Cosplay活動，早期只在網上拍短片reels、出一點自拍，不過網民都是明眼人，很快就踢爆她屬於專做AV女優的DINO Production事務所，果然賺到一定人氣後，就宣布2月出道當性感女優。比起鈴音麻友，滝冬煇的風格、打扮都比較有現代感。滝冬煇 X戶口

滝冬煇

+ 3

回帶睇2023年1月女優影碟銷量排名

+ 21

Bookmate排名來源：https://bookmate-net.com/