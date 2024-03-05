高達性感YouTuber東雲100萬追蹤晒新作｜網民：條事業線刻得好深｜全球無高達迷不識的性感女星+高達模型製作YouTuber 東雲海（東雲うみ），去年尾追蹤者終於突破100萬收到YouTube送來金牌。東雲為答謝fans，又晒住事業線砌金光閃閃的「百式」模型！無論是改裝idea和她的小背心都很有睇頭。



二線水著女星｜靠高達+努力成名

東雲海（東雲うみ）3年前只是一名二線尾日本水著寫真偶像，一次工作中接觸到高達模型後產生興趣，膽粗粗開設YouTube頻道「うみちゃんねる【東雲うみ】」，穿起小背心砌HG Z高達，最初慘被無數高達迷惡評：「高達為名、賣肉為實！」「唔睇都知冇料到」「唔好侮辱高達」但你又吹佢唔漲，人就是喜歡一邊鬧一邊看她邊晒事業線邊砌模型，轉眼就幾十萬views（Z高達影片如今已達520萬views）。

高達模型製作YouTuber東雲うみ追蹤者突破100萬，收到YouTube送來金牌。（うみちゃんねる【東雲うみ】截圖）

東雲亦不甘做花樽，一路砌新作一路學技術，噴油、改裝、真空機製作立體外甲、複模，愈做愈有後更得到大量高人及廠高支持，成為全球無人不識的高達模型製作YouTuber，這「副業」更重新帶動了東雲的寫真集、Cosplay、代言人商機！

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早在一年前，東雲已事先張揚，如果成功達到100萬追蹤，她就會製作一款金色機動戰士「百式」的模型，擺在百萬紀念金牌旁邊合照。而在昨日（3月4日），東雲頻道就上架了這條「百萬大事」影片！

東雲自己也懷念起3年前的Z高達影片（うみちゃんねる【東雲うみ】截圖）

東雲今次雖然比較快手，沒有為HG百式做太多刻線追加細節，只是為偷膠關節、空洞的裙甲內側追加補件，並以銅線改裝天線，但就想出用《高達創戰元宇宙》的波士機「HG奇美拉提風高達」來個大合體，再背負Mega Bazooka Launcher 米加粒子大砲，成為百式的專用外化外裝甲「東雲專用百萬式」，再穿上招牌小背心合照，fans大讚：條事業線好深刻、好靚！

東雲製仍了百式的專用外化外裝甲，再穿上招牌小背心合照，fans大讚：條事業線好深刻、好靚！（うみちゃんねる【東雲うみ】截圖）

東雲用《高達創戰元宇宙》的波士機「HG奇美拉提風高達」跟百式大合體。（うみちゃんねる【東雲うみ】截圖）