iPhone慳電Tips｜5個iPhone隱藏耗電功能 一個動作慳60%電｜現代人生活依賴手機，不少人擔心手機電量不足，都會攜帶一個行動電源，今次分享5個iPhone隱藏耗電功能，減少充電的煩惱！



手機已成為現代人不可或缺的一部份，有不少人因擔心手機電量不足，都會帶上尿袋(行動電源)。今次分享5個iPhone隱藏耗電功能，讓大家注意迴避，減少電量不足的煩惱。

5大iPhone隱藏耗電功能

1. 自動更新功能

iPhone的自動更新功能對大家來說可能十分方便，然而壞處是會在你不為意之間消耗數據及電量，如果想慳電的話記得關閉此功能， 需要時再到App Store 手動更新！

2.不常用的App

現代人手機的App多得令人花多眼亂，總有些App被遺忘在那個角落，其實這些不常用的App都會佔用記憶體從而消耗電量，如果想慳電又不捨得刪除，可以選擇只卸載而不刪除，App內的資料都能夠得以保全，日後想使用時重新下載即可得到數據。

3.使用淺色模式

根據一項測試，深色模式(Dark Mode)比淺色模式更慳電。測試人員將手機從淺色模式改為深色模式，當亮度調至50%時，深色模式比正常慳大約14%電﹔當屏幕亮度為100%時，深色模式比淺色模式慳60%屏幕耗電量，所以想慳電的你記得少開淺色模式！

開啟深色模式

4. 定位服務

有不少App都會要求存取定位功能，然而當定位功能在背景運作時，其實會一直消耗電量，所以不使用定位功能時記得關閉，從而節省電量。

5.背景app重新整理功能

iPhone允許部份App在背景中重新整理，例如天氣app。然而這亦意味著有些App會在背景中運作，消耗電量，在設定中亦有所提示「關閉App 可協助你延長電池使用時間」。所以不想浪費電量的話可以關閉背景app重新整理功能。