忘記車子停了在哪裏？這2招能自動記錄地點　Apple這產品幫到你

百貨公司裡好幾層的停車場老是讓人眼花撩亂，有時就連駕駛本人也會忘記把車在哪。近日，一名網友表示自己看到新聞，有一個女生因為忘記把車停在哪，因此在寒風中找了兩個小時，好奇發文詢問「是不是大家都有這種忘記把車停在哪的困擾？」。



貼文曝光後，有內行人分享了2個防止忘記停車位置的妙招，一起學起來下次就不怕找不到車！

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一名網友在PTT發文表示，停車場幾百台車，其實忘記把車停在哪裡的情況應該很常發生，並坦言自己為了防止忘記停車位置，「我都會先拍起來，否則找不到很麻煩」。

貼文一出，許多網友也紛紛留言表示，自己也會經常忘記，「有機車停百貨公司地下有忘過」、「超大地方的可能啊」、「我曾經停我家附近的停車格然後隔天找了半小時」、「機場、百貨公司、大型賣場停車場機率高」。

對此，有網友表示，其實可以善用Google map和Carplay即時記錄停車位置，「google地圖能標記停車點」、「空曠或比較遠的地方就直接用google map記下來，或是有carplay就會自動記錄了」、「Apple CarPlay 熄火都會定位在地圖上」、「會在地圖上設定停車座標」、「會直接在Google map設地標」、「google map有建立停車地點的功」。

也有網友表示如果是iPhone用戶，可以買AirTag放在車上也很方便，「裝 Airtag +1」、「air tag」。

根據蘋果官網說明，AirTag是設計用來幫助尋找物品，當用戶想要找尋東西時，只要打開手機上的尋找App，就可以根據地圖找到所需的物品。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：忘記車子停哪怎麼辦？內行人教2招「自動記錄地點」，停再遠都不怕找不到】