手機內存不足？大陸大容量電話需求急增｜三招釋出更多儲存空間｜近日有報導指大陸對大容量手機的需求增加，原因是一個熱門app會因為容量不足而無法使用。今次教大家如何釋出更多手機空間。



隨著手機的功能越來越多，不少人都會選擇更大容量的手機，以儲存相片及不同app的資料。

近日有大陸網民熱烈討論，指因為手機容量不足而無法使用WeChat(微信)，要知道WeChat可是大陸的主要通訊應用程式，無法使用WeChat定會帶來許多不便。然而WeChat只要手機儲存空間不足，便不能使用，故此許多大陸用家都會選擇更大容量的手機去應付。

其實隨住手機使用時間增加，需要儲存的資料亦只會有增無減。想要獲得更多容量，除了購買更大容量的手機之外，定時處理手機多餘的垃圾亦十分重要，今次教大家三招去清理手機垃圾，獲得更多儲存空間。

1.刪除少用的應用程式

手機的App越出越多，有些App默默被放置在角落，佔據手機空間。大家不妨找出自己少用的App然後刪除去釋出更多空間。

iPhone檢查少用App方法

Android手機檢查少用App方法

2.清除WhatsApp暫存檔案

WhatsApp作為香港人最常用的通訊軟件，每天都會有不少資料透過WhatsApp傳送，然而太多資料儲存在WhatsApp的話，都會佔據一定空間，所以清理WhatsApp儲存空間十分重要。

清除WhatsApp暫存檔案方法

3.一鍵清除已備份相片

有不少人都會選擇購買Google雲端儲存服務去儲存相片，但備份後要一個個清除也十分費時。其實Google Photos中內置了一鍵刪除功能，自動幫你選取及清除手機上已備份的相片，省時又省空間。

Google Photos一鍵清除已備份相片方法