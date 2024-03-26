吳若希iPhone被盜上網求救　網民幫寫英文留言　防資料外洩要咁做

吳若希iPhone被盜上網求救、防手機資料外洩教學｜要數最令人焦慮的事，遺失手機必定在 Top 10 榜上。手機與生常生活密不可分，相片﹑支付方法﹑聯絡人記錄等，全都在手機上。近日，吳若希就在 IG 上發文求救，手機在灣仔被偷走，希望能找回保存了很多重要個人資料的手機，更有好心網民幫她撰寫英文留言，確保即使拾取到的是外藉人士也能聯絡到吳若希還機。



昨晚（3月25日）吳若希在 IG 分享，發現 iPhone 在灣仔滙豐銀行附近被盜，並能明確指出其手機的 IMEI 號碼，更在 Find My 中發現 iPhone 曾在將軍澳出現過。當時在電視台工作中的吳若希，與失竊的 iPhone 之間只有一條橋的距離，可惜就算已報警也難以確保能取回手機，因此發文分享，希望拾獲者能早日還回手機。

有網民分享指，由於有機會現時拿著手機的人士或不擅長中文，遺失模式中的訊息最好補寫英文內容，以確保能看懂訊息內容而歸還手機。吳若希回覆指自己「唔叻英文」，希望網民「送佛送到西」幫助撰寫，結果網民就把吳若希的發文內容，直接翻譯成英文，令人哭笑不得。

iPhone「失竊裝置保護」必開

iPhone 的 Find My 可以找到手機的位置，但即使如此，要找回手機也非易事，甚至報失也不能因為 Find My 的位置而登門搜索。現時手機上都儲存了大量敏感的個人資料，名人的手機更甚，為了在手機遺失後，確保個人資料不被利用，必須打開「失竊裝置保護」。

「失竊裝置保護」功能可以在 iPhone 於不熟悉的地點，操作涉及重要個人資料的功能時，設有額外的保安要求，如需要 Face ID 或 Touch ID 生物識別認證，以及保安延遲（需要等待一小時，然後再進行第二次 Face ID 或 Touch ID 認證）。開啟這功能後，就能確保部分重要功能不被盜用，如更改 Apple ID 密碼﹑使用儲存在「鑰匙圈」的密碼﹑重設所有設定等。