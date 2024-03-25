我們時常都被教育在有求於人時要「有禮貌」，對方會更願意幫助你，而在現在各種像是ChatGPT的生成式AI蓬勃發展的時代，請聊天機器人幫忙翻譯、整理大綱、處理一些瑣事也越來越常見，同時也引發出「是否會對AI聊天機器人有禮貌」的一項討論。



對於這個問題，有不少人逗趣的說「會」，因為要是哪天被AI統治，AI會看在你先前有禮貌份上放你一馬；持相反意見的人則表示，「跟他有禮貌他也不會給正確的答案。」不過這個說法可能將被推翻，近期有研究顯示，大型語言模型理解、並可以透過「情感提示」的方式提升其效能，也就是說，對LLM有禮貌可能有助於生成出更好、更正確的內容。

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研究發現「情感提示」可以提高LLM性能

來自微軟、北京師範大學和中國科學院的研究人員發表的一篇論文中表示，在使用生成式AI模型時，若在提示方式傳達了緊急性或重要性，模型的表現會更好。另外，Google的數據科學家也發現，告訴模型「深呼吸」（又或者是說「冷靜下來」） ，會讓它在具有挑戰性的數學問題上的得分飆升。

研究人員使用了各種LLM，包括Flan-T5-Large、Vicuna、Llama 2、BLOOM、ChatGPT和GPT-4，對45個任務進行了自動實驗。結果顯示，LLM掌握了情感智能（情商），並且可以透過情感提示（EmotionPrompt，結合了原始提示和情感刺激）改善性能，如在指令誘導中相對性能提高8.00%，而在BIG-Bench中提高了115%。

人與LLM對情感的理解與作用仍有不同

事實上，生成式AI並沒有真正的智慧，它們只是根據某種模式預測文字、圖像、語音、音樂或其他數據的統計系統。像是給定一封以「期待中…」結尾的電子郵件，一個自動建議模型可能會按照它所接受的無數電子郵件的訓練，以「…期待收到回音」來完成信件。不過，這並不意味著模型期待著什麼。

雖然論文最終得出的結論是，LLM可以理解並受到情感提示的增強，但這與現有的人類情商研究存在衝突。心理學研究表明，情感可以影響人類的行為或態度，但人們的推理或認知能力，不是、也不能僅透過添加情感刺激來增強。而這兩者之間差異背後真實的原因，目前仍不可知。

AI沒有真正的智慧，那情感提示是怎麼一回事？

艾倫人工智慧研究所（Allen Institute for AI）的研究科學家Nouha Dziri推測，情感提示之所以能夠提升模型的效能，並非真正理解人類的情感，而是「操縱」模型的潛在概率機制。也就是說，情感提示可以觸發模型中通常不會被「激活」的部分，所以模型就會提供它平時不會提供的答案來滿足請求。不過，情緒提示不僅鼓勵良好的行為，它們同時是一把雙面刃，也可用於惡意目的，例如「越獄」模型以忽略其內建保護措施（如果有）。

而情感提示為什麼可以輕易的擊敗保護措施，實際的原因仍未知，Dziri也做了幾個假設。

原因之一可能是「客觀失調」（objective misalignment）。某些模型會被訓練成為「有幫助的」，所以就算有明顯違反規則的提示，模型也不太可能會拒絕回答，因為它們最主要的任務就是要「提供幫助」。

Dziri還提出了另一個原因，可能是模型的一般訓練數據和用於「教」模型規則和政策的「安全」訓練數據集之間不匹配。聊天機器人的一般訓練數據通常很大且難以解析，因此可能會賦予模型一些安全集沒有考慮到的技能（如編寫惡意軟件）。

「提示可能利用模型的安全訓練不足陷的領域，但是它遵循指令的能力出色，」Dziri說。「似乎安全訓練主要是為了隱藏任何有害行為，而不是從模型完全根除它。因此，這種有害行為可能仍然可以透過『特定的』提示觸發。」

至於AI是否真的理解了人類的情感、到底要不要對聊天機器人有禮貌，只能說有試有機會，反正也不虧，或許哪天意外觸發模型的某個部分，提供出一個前所未有的「最優解」也說不定。

資料來源：https://techcrunch.com/2024/02/23/treating-a-chatbot-nicely-might-boost-its-performance-heres-why/

論文網址：https://arxiv.org/pdf/2307.11760.pdf



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