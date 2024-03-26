HUAWEI nova 12香港開賣｜即睇三大賣點 超廣角自拍鏡頭、超薄、大Mon｜華為香港今天(26日)發佈 HUAWEI nova 12系列，以型格設計及超廣角自拍鏡頭主打年輕人市場。即睇三機賣點+售價！



華為香港今天(26日)發佈 HUAWEI nova 12系列，分別為nova 12s、nova 12 SE及nova 12i，以型格設計及超廣角自拍鏡頭主打年輕人市場，即睇三大賣點+售價！

HUAWEI nova 12系列 (林勇 攝)

HUAWEI nova 12s (現價$2,888)

1. 6.88mm超薄機身

HUAWEI nova 12s 的設計配合年輕用戶審美及需求，為機身減厚減薄，機身厚度僅 6.88mm，重量只有168g，方便攜帶及手持，即使單手自拍都能輕鬆駕馭。

HUAWEI nova 12s 機身厚度僅 6.88mm，重量只有168g

2. 沉浸式大Mon

HUAWEI nova 12s以6.7吋屏幕配合 93.4% 超大屏佔比，採用極窄邊框設計，在觀看影片或者打機時都能帶來沉浸式體驗。 屏幕配合AI HDR 高動態範圍顯示，提升畫面及視覺體驗。

HUAWEI nova 12s以6.7吋屏幕配合 93.4% 超大屏佔比，採用極窄邊框設計

3. 6,000 萬像素超廣角自拍鏡頭

HUAWEI nova 12s 裝備 6,000 萬像素超廣角前置鏡頭，配合100°超廣角拍攝，可以在外出自拍時容納更多風景畫面。手機亦支援4K短片拍攝，可以在外拍下更多高清畫面。

HUAWEI nova 12s 裝備 6,000 萬像素超廣角前置鏡頭

HUAWEI nova 12 SE(現價$2,288)

HUAWEI nova 12 SE (林勇 攝)

1. 1億像素主鏡頭

HUAWEI nova 12 SE後置1億像素鏡頭可以拍到更細膩的畫面，於夜拍時亦可以提升畫面亮度，呈現更多細節，捕捉人像的神態和動作，提升畫面質素。

2.防手震拍攝

HUAWEI nova 12 SE 支援智能運動快拍2.0，對焦更快更準，加上 EIS 防手震功能，在移動中都能拍攝到穩定畫面，適合不同場景拍攝。

HUAWEI nova 12i (現價$1,888)

HUAWEI nova 12i (林勇 攝)

性價比之選

HUAWEI nova 12i 售價$1,888，擁有1億像素主鏡頭之餘，內置5,000mAh 大容量電池，支援40W HUAWEI SuperCharge Turbo，稱只需30分鐘即可充到62%的電量，充電半小時更可以輕鬆使用一整天。以千元手機來說性價比不錯。