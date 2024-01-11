華為暢享70 Pro全面評測　外觀講究效能不俗　更有HarmonyOS加持

自從HarmonyOS 4推出以來，憑藉流暢智慧安全的系統體驗，可以說是贏得了不少小夥伴的喜愛。



相信和筆者一樣，有更多的朋友也想親身體驗全新的HarmonyOS4究竟是一種怎樣的感覺，正巧最近華為剛剛推出的暢享 70 Pro，全面體驗外加親民價格，絕對算是嚐鮮HarmonyOS產品的理想入門選擇。

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外觀：

在千元機普遍追求性價比的同時，華為暢享系列也始終堅持內外兼修，並且憑藉獨樹一幟的設計和精緻做工，在用戶中一直有著不錯的口碑。

華為暢享 70 Pro同樣延續了暢享系列家族式的語言設計。 首先一眼看到的，就是這顆大大的圓形鏡頭模組，依舊是大家熟悉的中軸對稱式設計，攝像頭、閃光燈的排列秩序井然，與模組四周金色「閃耀星環」巧妙融合，整體設計大氣簡潔、和諧穩重，同時又不失辨識度，顏值和細節都很講究。

華為暢享 70 Pro有翡冷翠、曜金黑、雪域白三種配色方案，我手上這台是翡冷翠，後殼色澤深邃晶瑩，猶如熠熠生輝的貓眼石。

另外由於採用了閃光砂工藝，隨著光線的變動，機身還自帶炫光效果，視覺上奪目吸睛，質感上同樣出色，並且細膩順滑不粘指紋，視覺手感都很出色。

影像：

顏值在線的同時，暢享 70 Pro的影像也很能打。它搭載了一億像素的主攝，更高的像素數量意味著捕獲更多細節，可以拍攝出更細膩的照片，即使在照片被大幅放大，仍能保持不錯的清晰度，後期處理空間更大，便於用戶二次編輯。

同時得益於大光圈、大底以及九合一像素融合技術，華為暢享 70 Pro在白天、黑夜都有很不錯的表現，白天樣張自然通透，色彩舒適。

夜景或者暗光場景下，樣張一樣純淨明亮，細節豐富，另外通過RAW域的多幀算法，在拍攝夜間燈箱、廣告牌等高光區域時，也能做到不曝不溢，顯著提升全場景的拍攝體驗。

人像方面，華為暢享 70 Pro前置搭載800萬像素鏡頭，支持人像美顏功能，相較於「磨皮」+「瘦臉」式的粗暴美顏，它的美顏功能更注重差異化、精細化，美膚塑顏的同時，還會保留重要的面部特徵，像肌膚紋理，表情細節等等。所以你會發現，這款手機的自拍，照片會很自然，沒有那種「一眼假」的感覺。

續航：

對於用戶來說，續航是一個剛需，而長續航也是暢享系列一直以來的優勢。

華為暢享 70 Pro配備了5000mAh（典型值）的大容量電池，不僅能夠輕鬆滿足用戶一整天的用機需求，甚至續航時間長達18個小時，遠遠超出大部分手機的續航水準。

大電池有了，快充自然也要安排上。

暢享 70 Pro配備了40W超級快充Turbo技術，只需短短30分鐘，手機就能快速回血至60%以上，這足夠使用一天了。隨時可以利用碎片化時間充電，早上刷牙洗臉，中午午休時間，晚上敷個面膜……電量很快就「補」回來了，一掃低電量帶來了的續航焦慮。

系統：

鴻蒙系統可以說是華為手機上最具特色的使用體驗，而暢享 70 Pro無疑是用戶低門檻嚐鮮HarmonyOS 4的很好選擇。

在HarmonyOS 4加持下，華為暢享 70 Pro為用戶帶來前所未有的高效、智慧、流暢、安全的體驗。首先是隱私安全方面，基於HarmonyOS 4帶來全新純淨模式，當你安裝應用程序時，系統會自動識別和防護不同風險的應用。

那些帶有潛在風險的應用，它將自動將其納入嚴密的管控框架內，確保安全運行。對於未知來源的應用，系統還會友好引導用戶進行必要的安全管控設置。而一旦安裝了未知風險應用，系統也會限制其運行，嚴格實施隔離措施，從源頭上保護用戶的隱私訊息。

除了隱私防護外，在訊息通知上，華為暢享 70 Pro也升級了實況窗功能。實況窗會把進行中的服務以懸浮窗的形式進行實時呈現，這意味著用戶不再需要頻繁切換到APP查看進度，只需要看一眼實況窗，就能了解應用的最新動態。

另外，即便面臨多個實況窗疊加的複雜場景，當前顯示內容也不會受到干擾。只需輕點屏幕頂部狀態欄處膠囊圖標，就可以切換至卡片形態，查看更多更全面的應用訊息。

最後：

以上就是來自華為暢享 70 Pro的體驗分享了。實際上，除了我們上面提到的外觀、影像、續航以及系統等優勢體驗外，華為暢享 70 Pro還支持256GB的超大存儲空間，配備了滑動式指紋錄入、6.7英寸極光AOD屏幕等實用配置，整體體驗非常全面，表現也是可圈可點。

總之，作為一款定位千元檔的產品，它延續著「大屏」「長續航」「大存儲」優勢，同時帶來了HarmonyOS 4、一億像素主攝等一系列特色功能，將全面體驗詮釋得淋漓盡致，筆者也推薦大家有條件可以去店裏試一試，相信會帶給你全新的感受。

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