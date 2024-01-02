國產智能手錶也有不錯性能　盤點小米、華為、OPPO哪款更超值

隨著科技的快速發展和時尚潮流的不斷變化，智能手錶已經成為了人們生活中不可或缺的一部分。它不僅具備了傳統手錶的計時功能，還擁有許多現代化的特點和功能，例如健康監測、訊息提醒、運動記錄等。



可以說，智能手錶逐漸成為市場上的「香餑餑」，正因如此，哪款更值得買成為了不少人的痛點，今日，筆者就為大家對國產智能手錶廠商進行一個盤點，以下排名不分先後，讓你看看哪款更超值！

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小米

小米公司作為國內知名的科技企業，被網友們戲稱為「價格屠夫」，旗下產品的性價比大家一直懂得都懂，手錶同樣延續這一特性，主要價位在千元，功能上就會有點差距，但作為運動數據監測還是綽綽有餘的，並且穩定性、擴展性都非常強，屬於千元機裏面頗具性價比的產品系列。

在前段時間，更是推出了首款搭載了自研澎湃OS的智能手錶——小米手錶S3，與手機同系統，實現更強的互聯互通效果，我們可以通過內置的妙享中心就能通過手錶控制小米手機、音響、電視、耳機等設備，同時還新增了運動數據實時投屏的功能，可將運動數據實時投屏至小米手機。

並且，該款手錶首創了「百變表圈」設計，擁有標準不鏽鋼表圈、單色陶瓷表圈、雙色陶瓷表圈和雲紋鍛造碳纖維表圈等四款表圈，可以對錶圈的顏色、樣式隨意拆卸更換，同時還會自動感應觸發專屬定製錶盤，一塊表實現無數種風格搭配，滿足不同場合佩戴需求。

華為

華為公司作為國內領先的科技企業，其智能手錶產品是市場份額穩居國內首位的智能手錶品牌，以構建「長續航+健康+智能」為基礎，備受消費者矚目。華為手錶採用了高質量的材料和精湛的工藝，為用戶提供了舒適的佩戴體驗。同時，它還具備了多種功能，例如健康監測、消息提醒、語音助手等。此外，華為手錶還支持多種錶盤風格和錶帶更換，讓用戶可以根據自己的喜好進行個性化定製。

華為連續推出了兩款智能手錶，分別為華為 WATCH GT 4系列和華為 WATCH 4系列。

其中華為 WATCH GT 4系列在提供百餘種運動模式的基礎上，帶來全新的運動三環，還將內置全新減脂塑形App，支持熱量缺口展示、熱量快捷記錄、運動快捷開始、每日飲食分析和每周熱量總結功能，從每日運動提醒，到科學運動監測，再到個性化的智能指導，都能幫助我們輕鬆養成更加健康的生活方式。

而華為 WATCH 4系列採用航天級鈦合金，將獨創高血糖分形算法和華為TruSeen™5.0+監測技術、華為TruSleep™ 3.0睡眠監測技術和高性能傳感器用於華為WATCH 4系列上，並且搭載業界首發支持高血糖風險評估功能，配上首發支持健康趨勢功能、一鍵微體檢功能，可以更專業全面的為我們的健康保駕護航。

不僅如此，在今年上半年，華為還帶來了全新的產品線——華為WATCH ULTIMATE非凡大師，主要面向戶外專業運動人士，也是全球首款支持雙向北斗衛星消息的大眾智能手錶，進一步拓展了北斗衛星消息的使用場景。

OPPO

OPPO於2008年推出第一款「笑臉手機」，由此開啟探索和引領至美科技之旅，以及OPPO+等網路服務，讓全球消費者盡享至美科技。旗下的智能手錶做工精細，屏幕清晰細膩，操作很靈敏流暢，具有較高的性價比和良好的用戶體驗。

像是OPPO Watch 4 Pro延續了OPPO Watch 3系列的獨特微弧設計，採用方形錶盤設計，配上採用了機械鑽石紋理和CD紋噴砂高亮處理的錶冠，機身整體能與腕帶很好地融為一體。同時，OPPO Watch 4 Pro新增了靈犀手勢操控，還將3代中的快捷應用界面升級為負一屏設置，帶來更加流暢順滑的交互體驗，同時也讓我們日常生活更加方便快捷。

在運動健康方面，OPPO Watch 4 Pro支持11種專業運動模式，多了跑姿識別和專業羽毛球模式，還新增腕温傳感器，並升級8通道心率傳感器、16通道血氧傳感器，配合上OPPO獨家自研算法，可以帶來更加精準的健康監測數值。

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