華為Pocket 2值得買嗎？獨行於主流別樹一格　小摺疊就是有個性

在摺疊屏手機市場上，憑藉精緻小巧可摺疊的特點，小摺疊始終佔有一席之地。時至今日，包括華為、三星、OPPO、vivo以及moto也都推出了自己的小摺疊產品，而在眾多小摺疊手機中，華為Pocket系列則屬於比較特立獨行的存在，它沒有為了迎合市場而推出更大尺寸外屏的產品，始終保持著家族式的「雙環」設計，再加上一些獨有的功能，使之相比其他小摺疊多了幾分「個性」與「特色」。



我們今天拿到的這款小摺疊，就是華為剛剛發布的Pocket 2，它有著全新的配色設計、全新的性能體驗、全面的影像配置，同時也應用了一些華為最新的旗艦技術，那麼華為Pocket 2實際體驗究竟如何呢，這篇文章將帶大家一探究竟。

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1、傳承凝光貝母工藝，新配色辨識度拉滿

選小摺疊的理由千奇百怪，唯有顏值應該佔據絕大多數。華為Pocket 2外觀造型和上一代Pocket S大體接近，但在配色、鏡頭模組等方面還是有很大區別，它帶來了大溪地灰、洛可可白、芋紫、雅黑四種配色，其中大溪地灰可以說是主打色了，也是筆者個人覺得很有辨識度的一款新配色，這款配色應用了和P60 Pro洛可可白相同的凝光貝母工藝，模擬天然貝殼的紋理，儘管我手裏目前只有這一台大溪地灰版本的Pocket 2，但結合P60的經驗來看，每一台Pocket 2大溪地灰的背板圖案紋理也應該有所不同，頗有點「抽盲盒」的感覺。

除了常規配色外，這次華為Pocket 2還帶來了一款高定配色版本，是聯合高定藝術家共同打造的華為Pocket 2藝術定製版，同樣以自然界中的視錯覺現象為設計靈感，通過光影、線條營造出3D空間效果，顏值如何另說，視覺衝擊力還是有的。

Pocket 2的鏡頭Deco則延續了經典的家族式設計，後置模組依舊是「雙環」造型，上面是四顆鏡頭（主攝+超廣角+長焦+超光譜攝像頭），下面是外屏，Deco和機身中框銜接過渡更圓滑，使得機身視覺線條更圓潤，手感也要好上一些。

作為少有堅持小尺寸外屏的小摺疊，Pocket 2的外屏尺寸僅有1.15英寸，這意味著華為對於小摺疊的理解和藍綠廠有著本質不同，除了拍照，看下通知消息外，這塊外屏所能實現的功能也確實不如那些大外屏小摺疊豐富，如果你打算入手一款小折，這一點還是有必要了解一下的。

在內屏方面，Pocket 2擁有業界最大的小摺疊內屏尺寸，6.94英寸搭配2690x1136的超高分辨率，峰值亮度高達2200nits。

對於小折而言，相信大家更關心內屏的「摺痕」表現，不過筆者手上拿的畢竟是新機，初始狀態幾乎看不出明顯摺痕，手指觸摸也很平整，至於長時間使用後會有什麼樣的表現，後續會為大家帶來更多的體驗分享。

2、小摺疊首次搭載四攝，引入防曬檢測功能

過去受限於有限的機身空間，小摺疊在影像上很難與直板機相媲美，但隨著移動影像技術的發展，如今的小摺疊在影像上也有很大的進步。

華為Pocket 2帶來小摺疊首個全焦段XMAGE四攝，其中超感知主攝採用5000萬像素傳感器，並配備了F1.6大光圈，擁有小摺疊中難得一見的超大進光量，光線好的時候，快門速度更快，甚至可以抓拍一些運動的場景，而在暗光或者夜間場景，憑藉更高的進光量，也能拍出明亮的樣張。

與此同時，華為Pocket 2還搭載了3倍光學長焦、120°超廣角微距鏡頭，無論是拍人像，還是拍風景，都能照顧到，滿足多場景、多焦段的拍攝需求。

要說小摺疊在影像方面最擅長什麼，那一定是自拍了。得益於可摺疊的設計，用戶完全可以利用外屏+後置主攝進行自拍，相較前置攝像頭，主攝通常有著更高的像素、更大的傳感器，自拍質量自然也更高。

除此之外，華為Pocket 2還搭載了XD Fusion Pro人像引擎，美顏效果更注重自然與真實的平衡，以保持人像的自然美感。算法在處理人像時，會進行適度地調整，力求保留肌膚本身的柔軟和彈性，同時針對面部不同區域的膚質進行優化，充分還原皮膚本身的立體感。

值得一提的是，這次華為Pocket 2還帶來了一項「黑科技」功能——紫外防曬檢測。華為Pocket 2後置搭載了第二代超光譜攝像頭，不僅支持業內最強的紫外感光能力，同時還有超光譜AI融合算法，可以精準檢測紫外線強度、曬斑和化學防曬霜的塗抹情況，進行科學精準護膚。

在華為智能助手小藝中首次支持了防曬關懷功能，每天早上會提醒用戶今天的紫外線情況，並給予專業的出行防曬建議，隨著環境變化，小藝也會提醒我們及時補塗防曬、睡前注意卸妝，幫助我們科學護膚。

3、小摺疊最大電池+66W快充，續航有驚喜

小摺疊的續航一直都是痛點問題，相較直板機，小摺疊多了一個鉸鏈結構，還多了一塊外屏，同時也要考慮機身厚度與重量，這就只能犧牲電池容量。所以，我們看過去小摺疊電池基本都不超過4000mAh，續航難免焦慮。

隨著電池技術的提升，還有內部堆疊工藝的進步，當下小摺疊的電池也有了新的突破，其中華為Pocket 2搭載了業界小摺疊手機最大容量4520mAh硅負極電池，從容量來看，完全不輸一些主打輕薄的直板旗艦，續航水平自然也是水漲船高。

另外，它還支持支持66W華為有線超級快充和40W無線超級快充，不僅兼顧多種場景下的充電需求，充電速度也非常快，實測有線充電30分鐘即可以從0充至85%，也是目前小摺疊手機中最快的充電速率。

4、其他：麒麟9000S、雙向北斗衛星、全面防護性

性能方面，華為Pocket 2搭載了麒麟9000S晶片，這款晶片大家也都不陌生了，華為Mate X5、Mate 60系列都在用。實測安兔兔跑分651952，CPU得分278676，GPU依舊無法顯示分數；不過筆者也測試了3D Mark WILD LIFE EXTREME，得分為1381。總體來說，華為Pocket 2屬於夠用水平，確保日常任務的流暢運行。

華為手機在信號方面一直表現不錯，這一優勢也延續到了華為Pocket 2上。

首先就是靈犀通信，在地下室、車庫等弱信號環境中，也能保持穩定的網絡信號。同時針對不同形態，華為Pocket 2也做了相應的技術優化，無論是展開、握持，還是懸停，都能確保通信暢通。

華為Pocket 2也是業界首個支持雙向北斗衛星消息的小摺疊手機，可在沒有地面網絡的情況下，通過衛星向外界發送消息。 雙向北斗衛星消息則多了消息回覆的能力，確保了求救方和施救方之間的雙向通訊，對於常年在偏遠地區或信號覆蓋不足地區工作的人員，以及戶外探險愛好者而言，手機擁有衛星通信能力，還是有必要的。

關於摺疊屏，相信不少小夥伴還是比較關心它的耐用性的。

華為Pocket 2採用了首創玄武水滴鉸鏈，首創的雙翼擎天結構，相較傳統鉸鏈的「三門板結構」設計，新的鉸鏈取消了中間的「門板」，只保留兩側「門板」，減少了門板間縫隙數量，使得屏幕更加平整。在抗摔方面，華為Pocket 2的玄武水滴鉸鏈，同時材料也換成了強度更高的超強火箭鋼，大幅提升了鉸鏈的可靠性。

除此之外，華為Pocket 2藝術定製版採用了最新的第二代崑崙玻璃作為後蓋，華為Pocket 2則支持2米IPX8級別防水，在小摺疊中有著較高級別的防護強度。

最後：

作為一款小摺疊，華為Pocket 2有時尚潮流的匠心設計，強大全面的影像體驗，以及出色的耐用性，讓小摺疊也有了媲美直板旗艦的實力。與此同時，作為華為家族的新品，華為Pocket 2也有一些獨特體驗是其他同類型產品所沒有的，比如雙向北斗衛星消息、靈犀通信、4520mAh硅負極電池、66W快充以及HarmonyOS 4，也正是憑藉這些獨一無二的功能，使得華為Pocket 2在體驗上不僅全面，也更有特色。

如果你也對小摺疊手機感興趣，不放關注一下。

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