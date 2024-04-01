動漫﹑遊戲角色 Tifa﹑小傑AI真人化｜AI（人工智能）的應用越來越廣泛，甚至只要一組關鍵字，AI 就能快速自動生動內容，但如果把現有的動漫﹑遊戲角色，再交由 AI「真人化」後又會得出什麼結果呢？YouTube@animated intelligence 頻道專門把動漫﹑遊戲角色，製作 AI 繪圖，而且多個系列都得到網民高度認同。



近年，《聖鬥士星矢》﹑《海賊王》﹑《幽遊白書》都被真人化，就算是資金充足的大製作，動漫﹑遊戲真人化總離不開角色「崩壞」的的討論，似乎真人對於還原動漫﹑遊戲角色上，都有一定的限制。可是，AI 真人版就沒有這個問題，YouTube@animated intelligence 使用 AI 創作的《聖鬥士星矢》﹑《獵人》﹑《Final Fantasy VII》系列都得大獲好評。

Final Fantasy VII



+ 5

HUNTER×HUNTER



+ 5

聖鬥士星矢



+ 4

火影忍者



+ 6

龍珠



+ 41

早前 OpenAI 公布了「AI Sora」技術，只要輸入文字指令，創建迫真且又富有想像力的影片畫面，包括多個人物角色、特定類型的運動等。從展示的畫面中，已經能做出以假亂真的畫面，不說是由 AI 生成的話，或真會以為是真人拍攝。

資料來源：YouTube@animated intelligence