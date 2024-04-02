八達通全國通卡推出後，廣受一眾喜愛北上消費的港人歡迎，甚至在 Carousell 出現炒賣情況，一張原價 $88 的八達通全國通卡，炒至 $120～$200。可是，聲稱可以在香港及中國大陸超過 336 個城市乘搭公共交通工具的八達通全國通卡，有 YouTuber 實測後中伏，竟然有部分地區仍未支援服務。



專門分享內地旅遊資訊的 YouTube 頻道@西DorSi，最新影片實測了八達通全國通卡在內地使用的情況，竟發現聲稱支援內地公共交通工具付款的全國通，在深圳巴士上完全無法支付。及後再到深圳地鐵入閘成功後，再測試在巴士支付，竟又能支付。

西DorSi分析指，新卡有機會需要在有網絡的閘機完成第一次支付後，才能「開通」卡片的操作功能，因此建議不要在第一次使用時就乘搭巴士。

並非所有城市閘機完成升級

聲稱可在內地 336 個城市乘搭公共交通，可是西DorSi在廣州南站入閘前往佛山時，竟然在佛山有軌電車站無法出閘，閘機顯示：「請檢查你的車票」。在當地客戶服務中心職員指出，這款新卡他們沒見過，有機會閘機仍完進行系統升級，因此仍未支援使用。同時，在佛山的地鐵亦未能使用八達通全國通，可見即使有卡在手，部分本應支援全國通的城市，也有機會仍未能使用。

iPhone加入一卡通更方便

與八達通全國通的功能相若，早在 2021 年推出去全國交通一卡通（交通聯合），可以在 iPhone 銀包中輕鬆加入，就能在全國 300 個以上城市的公共交通工具使用，而且申請新卡無需支付費用。另外，對比八達通全國通更大的優勢是，即使計算信用卡手續費，一卡通的匯率比全國通便宜。如果使用 iPhone 的用家，可以參考以下方法加卡：

iPhone內加「全國交通一卡通」教學👇👇

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資料來源：YouTube@西DorSi偽中產生活態度