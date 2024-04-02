Apple官網更新產品淘汰名單 iPad mini 4及一代神機被列為過時

蘋果公司近日更新了其古董和過時產品列表，其中包含一些較舊的iPhone和iPad型號。



據悉，iPhone 6 Plus已經被列入「過時」名單，這意味著蘋果專賣店和授權服務提供商將停止提供維修或其他硬件服務。一般來說，產品在銷售後滿七年後會被認定為「過時」。

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iPhone 6 Plus是一款於2014年9月推出的機型，在2016年9月停產。當時，它曾是中國用戶購買最多的手機之一。然而，在軟件方面，iOS 13已在2019年停止對該機型的支持。

除了iPhone 6 Plus外，蘋果還將其第四代iPad mini列為「復古」產品，因為該設備的停產時間已超過五年。同樣被列入此名單的還有iPhone 8和iPhone 8 Plus。

值得注意的是，在這次更新之前，「過時」指的只是不提供維修服務，並不代表這些產品已經全部停售。根據蘋果公司的政策，即使設備不在生產階段，只要仍有庫存或者需要維修，仍會提供相關服務。

此次更新後，「過時」產品的列表包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE（第二代）、iPod nano 7代和iPod shuffle第4代。這些產品將在未來幾周內停止提供服務，包括提供維修和零部件支持等服務。

對於消費者來說，如果他們的設備在這份列表中，則需要儘快聯繫蘋果以獲得相應的解決方案。而對於果粉來說，「復古」產品也許意味著某種懷舊情感的體現，畢竟它們都曾經是那個時代的一代神機。

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