臭汗祭豈只信和發生！遊戲王女玩家初戰慘敗早退、也是體臭累事？｜遊戲王女玩家初戰慘敗早退、也是體臭累事？｜香港旺角的Otaku勝地「信和中心」，自去年開始因日久失修，連續出來天花塌石屎情況，2樓全層中央冷氣壞了幾個月仍無更換安排，隨著香港天氣日漸濕熱，上星期facebook page「ESport Up」更傳信和中心發生「臭汗祭」，有途人因太臭太迫，卻無法在人堆中脫身，最終在地上嘔吐。



鳥山明真係先知，早在《龍珠》早期已經想到用體臭攻擊。

女玩家被臭親｜網民：不要因此討厭遊戲王

其實，這類事件也不是首次發生，近日在日本的《遊戲王》卡牌遊戲比賽中，就有位女事主中伏……早前一位男性遊戲王卡玩家在X發文指，目擊一位初次參加大會的女玩家，疑因慘敗早退，擔心她不敢再參戰，因此出文呼籲：「我哋個圈子已經好少女性，各位男玩家如果遇上女性對手，請手下留情、唔好贏到咁盡。」此文一出引來熱議，最終更引得女性當事人回文，解釋她早退真相。

上次遊戯王大會，有位首次參加大會的女玩家向他打招呼，因為他在自己地區及各種交流會、比賽都很少遇見女性，所以特別有印象，但見她的卡牌Deck Power比較弱，心中已默默在想：「太難了…」最後果不其然，女玩家中途就輸了。

在此呼籲各位，不是叫大家放水，但對女玩家、新手玩家時盡量「輕手」少少，不要贏得太盡、徹底摧毀新手的信心，否則很難會有新的女玩家／新玩家入門，請大家多多配合。



下圖為記者一位參加遊戲王大會的女友人Yuna仔 (@yuna.gunpla)，非事件中當事人

Yuna仔 (@yuna.gunpla)參加遊戲王大會自拍，非事件中當事人 。

Yuna仔 (@yuna.gunpla)相片，非事件中當事人 。

有部份網民同意，但更多人是反對，因為兩性在參加卡牌比賽時並沒有體格／體能之差，理應一視同仁；如果新手可以先跟朋友，在自己地區的小型比賽磨練、組好自己的牌組，沒必要放水。正當發文有多達2000幾萬人看過之後，最終引來那位「中途退出女玩家」円香 @Madoka_ygo 回文：

看樓主的形容，應該是在說我吧，其實我只是覺得智場太臭受不了才早退🥹完全沒有因為戰敗而不開心🥹 （成件事超尷尬呢……）

「中途退出女玩家」円香 @Madoka_ygo 回文

夏天為大地帶來汗臭

其實，這類事件也不是首次發生，《遊戲王》卡game大賽中，真的有參加者刻意不洗澡不刷牙，以「體臭攻擊」令對手自動棄權，所以大會已正式立例，可以即時踢走不清潔的玩家。也曾有人在Switch的《明星大亂鬥》比賽中，利用嚴重體臭迫使對手退出！有人出文投訴「咩話？參賽一定要沖涼？咁樣加高門檻真係好咩？只會愈來愈少人玩！」發文收到4000多人回應，大部份都認為事主冇腦：

「下？沖涼都算係高門檻？」

「叫你沖涼都嬲？」

「嘩，似乎係你唔會想同佢同車既人」

「其實係咪曲線留言咋…」

「段字都有味！」



偶像都頂唔順粉絲體臭

夏天為大地帶來美腿、汗水和體臭，近年天氣反常，4月已經又熱又濕，建議常常通頂打機、煲動畫的朋友，出門前記得洗頭沖涼。早幾年日本偶像握手會大熱流行時，甚至有idol自費買大批止汗香薰放在會場，跪求宅宅們進場前先清潔身體。