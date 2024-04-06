AV女優2024年2月排名．鈴音麻友、滝冬煇170九頭身姊妹花同月出道｜日本Bookmate書店2024年2月影碟排名榜公開，今個月百大中的Top 10排名，竟然有5位是新鮮人，競爭激烈！



No.9｜中森心心奈．童星出身成年即下海

中森心心奈（中森心々奈）被爆9歲時曾以童星身份拍電視廣告，13歲成為地下偶像。一直至18歲時以難以兼顧偶像活動和學業為由引退，想不到兩年後竟以AV女優身分加入AV片商S1。心心奈處女作於3月12日發售（番號：9sone090），首次演出就跟清水健及數名男優有對手戲，難怪一出道就登上第9位。（中森心々奈X戶口）

中森心心奈X戶口相片

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前童星中森心心奈下海 偶像變AV女優大戰清水健！被揭曾拍無碼片

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排名No.100至No.26倒數圖輯

排名No.25 至No.1 倒數圖輯

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No.6｜御園桃 幻之素人曾拍FC2

今年20歲御園桃（御園もも）樣子甜美可愛、身高只得153cm，苗條幼腿配上E罩杯上圍。片商以「幻之素人」定位為她宣傳，更自爆曾是「同人AV網站」人氣NO.1，但其實說穿了就是未出道前拍過FC2色情網片。

御園もも X戶口

御園もも X戶口相片

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No.1｜石川澪．三上悠亞接班人

出道已經被讚擁有偶像級顏值的石川澪，擁有「AV界美少女天花板」、「可愛天花板」的封號，她原本是校隊啦啦隊隊長，後來隱瞞家人去拍AV，被媽媽發現後還幫她瞞住父親。但2021年她一出道就爆紅，紙包不住火當然就無法再瞞。雖然她很介意自己只有A Cup上圍，但X追蹤人數已超越60萬人，今個月她終於再次登上排名榜第1位，被視為最能接近三上悠亞那種連一般大眾也認識的AV界代表性面孔。

石川澪X戶口

石川澪X戶口相片

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回帶睇2023年2月女優影碟銷量排名

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