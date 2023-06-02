港車北上｜記者實試香港駕駛證中國內地免試換證（換大陸車牌），2日預約成功即日取證攻略｜最近不少人打算申請港車北上或打算北上租車遊玩，第一件事要做當然便是申請國內駕駛執照。其實中國國內有政策可以方便港人，將香港駕證免試換證。只需要預約後，直接去深圳申請，便可以簡易地取得國內駕駛執照。究竟如何預約申請？記者實測換證過程，而且只需要留意幾點更可以即日取證，想快獲取證件就要留意以下攻略。



最近港車北上話題火熱，不少港人打算申請、抽籤自駕北上旅遊。不過第一件事，便是申請免試換國內駕駛執照。不過因為太多港人申請的關係，一般預約申請至少都要等一個星期才有位，加上完成申請後要等待寄回香港又要花多幾天，由預約、申請至取證或許要花多達10天才獲取。不過如果跟記者以下一些預約及申請心得攻略，可以預約翌日申請之餘，更可以即日取證，快手得多。

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記者實試即日申請即取證，十分快捷。

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中國內地香港駕證免試換證預約步驟

首先要上網預約前往指定公安機關車管所，方法十分簡單，只需要利用WeChat內「深圳交警」微信公眾號預約，而首步需要申請「星級用戶」才可以登記。不過記者在申請時發現有一些陷阱，隨時申請不到。另外如果想即日取證，亦都要留意以下心得。

線上登記「星級用戶」、免試換證預約及即日取證步驟👇👇

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完成網上登記後，大家緊記不要「放飛機」，如果真的不能未能前往，記得回去網上取得預約，要不然會之後申請駕證等其他服務或許會所影響。今次記者成功預約翌日深圳「光明區」的車管所，由香港出發至當地，如搭地鐵等需要大約兩個多小時。

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提早一小時到達光明車管所

另外，雖然今次記者預約中午12時至下午5時的時間，但最好還是提早一點前往。記者就提早一小時到達現場，在現場拍攝相片及即場「體檢」。

車管所申請駕照步驟👇👇

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只要跟足以上步驟，記得每日下午6時就會放更多位置以供預約。另外，如果想即日取證，可考慮前往偏遠的車管所申請。根據記者所知，如果前往福田或羅湖等較大及熱門的車管所申請，大有可能需要數天製證時間，然後再利用DHL速遞送證回港。

光明站附近真係什麼也沒有，如在福田口岸乘地鐵過來，至少都要近一個多小時才到。然後再花十多分鐘行去光明車管所，一般港人很少上來這裡辦證。