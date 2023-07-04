港車北上｜銀聯力推珠海停車場自動識別車牌系統以香港信用卡扣款

港車北上近月大熱，不過香港車牌北上時或未能使用國內的自動識別車牌、扣款系統來繳費。不過早前國內銀聯公布珠海多個停車場將對應自動識別車牌和自動扣款的方式，配合即將實施的「港車北上」政策。



早前銀聯正式公布，珠海將有60個停車場現接受香港版的銀聯支付，並採用自動識別車牌和自動扣款的方式，以配合即將實施的「港車北上」政策。香港車主只需通過未來更新的雲閃付App中的「銀聯車主服務」小程序，在「港澳宜停」欄目中將車輛資料與香港銀聯信用卡綁定。當車主離開停車場時，系統就可以自動識別車牌並完成自動扣款。

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此外，車主還可在小程序中搜索「更多附近停車場」，只要停車場標有「香港」標識，就可以使用此服務。相比以前的現金、刷卡或掃碼支付等方式更為便捷。銀聯更表示，未來還將有更多廣東省的停車場加入，為香港車主提供更多選擇。雲閃付App稍後還將增設「港車北上」專區，為前往內地的車主提供不同種類的服務。其實此服務早在2022年9月支持澳門車輛在內地停車場實行無感支付。銀聯國際聯合中國銀聯廣東分公司和深圳分公司，將服務拓展至香港車輛。

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