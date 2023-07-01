港車北上中國國內自駕必裝app｜港車北上正式啟動後，每個星期都有不少港人自駕返大陸玩。不過不少apps在中國內地未必能順利使用，因此今次記者就跟大家介紹一些在大陸自駕時超有用的Apps，令大家玩得開心亦順利。



必裝App：地圖導航、油站、充電站、搵食

平時去陌生地方駕駛時，相信大家都習慣用Google Maps導航來找尋前往路線，但大家因為Google Maps資料於中國內地同定位極不準確，而且地圖上的資料亦不詳盡，絕對唔可以用。而Apple Maps地圖，雖然稍為好一點，但資料仍不夠詳細，還是用「高德地圖」或「百度地圖」才更好。

港車北上正式啟動

記者就習慣使用「高德地圖」，因為不單用上北斗衛星定位，於中國內地定位更加準確，而且地圖顯示亦非常詳細。另外，高德地圖導航時，同時會顯示路況，例如哪裡塞車之外，更會顯示紅綠燈位、馬路前方哪裡、還有幾遠轉彎、應該cut哪集線、限速位等都有顯示，而且更可以設定不同「明星」的聲音導航（如林志玲），非常詳細，在中國內地絕對好用過Google Maps等地圖。

可以利用高德地圖即時搵到附近的油站或充電站

高德地圖還有好多超實用功能，例如顯示附近停車場、油站同埋充電站位置，部份地方更會顯示埋有幾多個充電位可用等，就算駕駛長途都不用怕沒有油或不夠電。如果大家需要亦搵附近美食餐廳、超市、便利店等，除了可以用「大眾點評」或「美團」app外，亦可以用高德地圖直接搜索，超多對駕駛者非常實用既功能，上國內自駕必裝。

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隨手利用高德地圖便可以簡單搵到不少「人氣食店」

必裝App：電子錢包

另一方面，例如「中國支付寶」或「微信錢包」等中國內地支付app至少都要安裝一個。因為除了用來畀錢買東西、飲飲食食外。最重要是，因為很多停車場或者泊街時，都只可以用中國支付寶或微信錢包去掃二維碼來支付停車費，如果沒有好好準備，不能出閘出醜。

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必裝App：電子駕照

為免大家上中國國內忘記帶「駕照」，大家可以於中國App Store下載「交管12123」，大家使用這app便可以將自已中國內地的駕照，以電子方式儲存於手機之內。這大家返大陸自駕時，就不再怕帶漏實體駕駛執照。

詳細設定方法 👉按此