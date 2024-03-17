小米12S、13、14 Ultra配置對比　旗艦級手機在攝影效能升級明顯

小米的Ultra系列始終扮演着小米尖端影像技術探索者的角色，自從與國際知名光學巨頭徠卡建立起穩固的戰略合作關係之後，這一系列手機憑藉徠卡的專業光學積澱與小米自身的科技創新深度結合，不斷刷新智能手機攝影的邊界。



時至今日，儘管小米14 Ultra在市場推廣期間遭遇了一些非議，但其內在產品實力依舊獲得了廣泛認可。現在，讓我們聚焦小米12S Ultra、13 Ultra以及最新的14 Ultra這三代旗艦，看看這三年，它們在配置上進行了怎樣的迭代升級？

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1、三代旗艦配置參數

首先按照慣例，咱們先將這三款機型的核心參數整理成表格，方便大家對比。

2、升級點詳解

處理器：

處理器方面，小米12S Ultra、13 Ultra、14 Ultra三代產品均採用發布節點最新的旗艦級SoC，一方面保證Ultra機型在日常使用的流暢性，另一方面旗艦級SoC強大ISP與AI引擎可以拔高手機影像能力的上限。

具體來看，小米12S Ultra搭載的是當時的高通驍龍8 Gen1+，其強大的CPU和GPU性能保障了日常操作的流暢無阻，而且先進的影像信號處理器（ISP）為手機的多攝像頭系統提供了實時高效的圖像處理支持，特別是在夜景拍攝、HDR合成、高速連拍等複雜場景下，確保了影像質量和成像速度達到一流水準。

小米13 Ultra在此基礎上升級到了新一代的驍龍8 Gen2，性能和能效比再度躍升，尤其是在AI性能上顯著增強，這對於手機的智能影像功能至關重要，例如自動場景識別、物體追蹤、超級夜景算法等方面都得到了更加精準迅速的支持。

小米14 Ultra作為近期發布的產品，自然而然採用了第三代驍龍8移動平台，該平台不僅在整體性能上繼續保持領先地位，而且針對影像技術進行了深度優化。其ISP能力大幅升級，支持更高的動態範圍和更細膩的色彩還原，配合徠卡的專業影像調校，讓手機攝影的專業性和藝術性達到了新的高峰。同時，更強悍的處理器也使得小米14 Ultra在面對未來更高級別的影像應用和AR/VR交互體驗時，具備了更強的承載能力和前瞻性。

屏幕：

小米12S Ultra選用了當時業界頂級的三星E5材質2K分辨率屏幕，儘管在分辨率和細膩度上展現出高端水準，然而在色彩呈現方面卻未能完全達到專業人士和苛刻用戶的要求，尤其在色彩準確性、色域覆蓋以及亮度調整的動態範圍上略顯不足，這使得即使有着出眾的硬件基礎，其屏幕觀感仍被認為尚有提升空間。

轉至小米13 Ultra階段，華星光電C7材質屏幕的採用旨在提升整體視覺體驗，確實相較於小米12S Ultra有所進步，但是存在的屏幕輕微偏紅傾向以及手動峰值亮度僅500nit的特點，對於一款定位於影像旗艦級別的手機來說，這樣的屏幕表現顯得不夠極致，未能完全發揮「Ultra」級別的應有風采。

而在全新推出的小米14 Ultra上，小米顯然汲取了前代產品的經驗教訓，對屏幕配置進行了深度優化。這塊由華星提供的C8發光材料屏幕，在保持了高分辨率的同時，着重提升了色彩管理、亮度表現以及動態刷新率等關鍵指標，力求實現更準確的色彩還原、更高的亮度峰值以及更為流暢的視覺體驗，從而真正契合了「Ultra」這一標籤所代表的頂級影像旗艦身份。在諸多技術細節的改進之下，小米14 Ultra的屏幕顯示效果無疑邁上了全新的台階。

影像系統：

影像作為小米Ultra系列最核心的優勢以及賣點，在這三代產品上的進步是有目共睹的，具體來看，小米12S Ultra不僅首發了一英寸傳感器，還與徠卡合作，提升了影像算法。另外，全網爆火的徠卡水印和徠卡濾鏡的也給用戶留下了深刻的印象，可以說是小米近些年來最成功的一部產品。

在小米13 Ultra上，小米繼續採用頂級的IMX989作為主攝像頭傳感器，同時針對性地解決了小米12S Ultra在鏡頭配置上的兩個短板：一是缺乏主攝與長焦之間的連續焦段覆蓋，二是長焦鏡頭無法進行微距拍攝。為此，在小米13 Ultra上，設計團隊巧妙地在原有23mm廣角主攝與120mm遠攝長焦鏡頭之間嵌入了一顆等效焦距為75mm的中焦鏡頭，有效地填補了過渡焦段的空白，進而提升了手機在中距離拍攝時的細節捕捉能力及應用場景的全面性。同時，小米13 Ultra的長焦鏡頭開始支持微距拍攝，從而滿足用戶對多種拍攝距離和題材的需求。

來到小米14 Ultra，影像方面的提升就非常有限了。除了將主攝從40nm製程的IMX989換成了全新的1英寸傳感器LYT-900外，只是把四顆鏡頭的光圈大小進行了提升，此外再無關鍵性的提升。

總的來說，從小米12S Ultra到小米14 Ultra，小米在影像系統上的進步表現在多個維度，從傳感器硬件的升級，到鏡頭配置的完善，再到與徠卡合作深化影像算法，每一代Ultra產品都在不斷挑戰和刷新手機攝影的邊界，展現小米對影像技術的深入理解和匠心獨運。儘管小米14 Ultra在硬件創新上的亮點略顯保守，但其通過優化整合現有資源，仍然保持着在影像賽道上的強勁競爭力。

3、寫在最後

綜上所述，從小米12S Ultra到小米14 Ultra，雖然每一代產品在某些升級環節上存在力度差異，但整體策略上，小米始終堅持不懈地投入核心配置的提升與影像性能的優化，通過積極引進和自主研發，不斷衝擊和打破手機行業的技術天花板。這一過程中，小米不僅在處理器性能、屏幕顯示技術、影像系統等方面不斷迭代升級，而且還在續航能力、存儲配置、操作系統優化等多維度全方位提升用戶體驗。

儘管在市場推廣過程中，小米的新品偶爾會遭遇非議，如部分創新亮點未達到消費者的過高期望，或是一些營銷手段未能得到市場認可，但這種種挑戰恰恰映射出小米敢於直面市場反饋，勇攀技術高峰的決心。小米Ultra系列每一代新品的問世，不僅是對前代產品不足之處的改進和完善，更是品牌在技術研發和產品創新道路上踏出的堅實腳步。

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