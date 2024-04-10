初音Miku Expo 2024演唱會高價貴低技術、fans入場睇電視怒嗌回水｜VOCALOID 初音ミク於北美及歐洲等二十多個地方舉行「Miku Expo 2024」世界巡迴演出，fans入場前以為偶像會以立體全息投映現身，但首場竟然只是使用LED 螢幕演出，惹來一眾粉絲不滿，大嗌回水！



過去演唱會有使用3D全息投映

初音未來近日舉辦「Miku Expo 2024」展覽，同時也是初音未來 10 週年演唱會，於北美及歐洲演出。初音未來為Crypton Future Media的虛擬歌手，登場至今在全球收穫無數粉絲，過往亦曾舉辦多個全息投影演唱會，讓初音未來的影像能以3D方式呈現，更具實感。

初音未來過往曾舉辦多個全息投影演唱會，以3D方式呈現、極具實感。

以「電視」播放惹不滿

最近初音未來舉辦「Miku Expo 2024」展覽，更是 10 週年演唱會，讓一眾粉絲都熱血沸騰，十分期待。然而4月5日排隊入場的歐美fans卻發現，等待他們的只是一個巨型LED 螢幕，並沒有使用到全息投影技術，山長水遠來到現場，竟然是一起觀看電視演出，一眾粉絲大感不滿，更要求回水！

4月5日排隊入場的歐美fans卻發現，等待他們的只是一個巨型LED 螢幕

粉絲認為主辦方Crypton Future Media和Crunchyroll沒有事先告知演唱會是使用LED螢幕演出，令他們經歷品質低下的觀賞體驗。而有見及此，除了粉絲要求退款之外，亦在二手演唱會買賣平台Stubhub賤賣門票，以5 美元售出原價 75 美金的門票。

粉絲：「買機票酒店嚟睇電視？」

有演唱會觀眾在社交平台X上以西班牙文發文表示：「試幻想一下你用盡積蓄，買機票同酒店睇Miku Expo，最後嚟到係睇電視。」高呼付出及回報不成正比。

進退兩難 恐重演「美斯事件」

有不少粉絲是因為2020年的國際巡迴取消後前來朝聖，未料卻看到初音未來被困於螢幕中大感失望。消息指演唱會從首場溫哥華演出至到波特蘭的7天演出都會是以LED螢幕表演，未知會否於波士頓、加州場館使用全息投影，但若然屆時真的使用了全息投影，又會否造成差別待遇，像「美斯事件」一樣，令LED螢幕觀眾更加不滿？

消息來源：Yahoo！News