妮姬、初音未來上榜｜日本網民票選最想動畫化手機遊戲Top 10
妮姬、初音未來上榜｜日本網民票選最想動畫化手機遊戲Top 10｜近年日本電視動畫以改編漫畫或輕小說為主，偶然也有由遊戲改編而成；不少人認為除以上三者外，手機遊戲也可能有不少適合化的作品，最近日本有動漫網站舉行網上投票，由網民選出「最想動畫化的手機遊戲排行榜」Top 10。
日本網民票選最想動畫化手遊
雖然仍然不少人對手機遊戲的印象停留在「免洗」、「換皮」、「坑錢騙課」等負面形象，而事實上市面上也的確有很多只求短炒賺一波的劣質手遊；但是一來手機遊並不限定於以抽蛋及持續經營為前題的社交遊戲，也有不少買斷制的手遊，二來隨著手遊市場發展，不少社交抽蛋遊戲在玩法和劇情上都落足心思，部份更以劇情取勝、情節及敍事手法不比其他遊戲差，像是《Fate/Grand Order》FGO、《緋染天空》等；而FGO則是早已動畫化了。
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也因為市面上多了劇本質素高的手遊，不少玩家都期望劇情出色的手遊可以動畫化；日本就有網站舉行投票，選出最想動畫化的手機遊戲排行榜Top 10。
按圖放大日本網民投票最想動畫化手機遊戲排行榜Top 10：
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日本網民投票最想動畫化手機遊戲排行榜Top 10（簡介請見圖輯）：
第10位 四目神 四ツ目神
第9位 貓咪大戰爭 にゃんこ大戦争
第8位 妮姬 勝利の女神：NIKKE
第7位 緋染天空 Heavens Burn Red ヘブンバーンズレッド
第6位 對魔忍RPG
第5位 IdentityV 第五人格
第4位 惡魔執事與黑貓 悪魔執事と黒い猫
第3位 崩壞系列（崩壞3rd、崩壞: 星穹鐵道）
第2位 世界計畫 繽紛舞台！feat.初音未來 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク
第1位 DREAM!ing
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值得一提是榜上有不少女性向作品，如第4位的「惡魔執事與黑貓」和第1位的「DREAM!ing」，可能今次投票參加者的女性比例較高；也有可能是女玩家在玩手遊時可能也較為傾向以看劇情為主，所以對手遊劇情和動畫化較為關心。
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記者私心推薦：未來戰
有一款未有上榜但記者個人認為十分適合動畫化的手遊，就是韓國開發的育成塔防遊戲《未來戰》。本作的主線劇情只能以精彩來形容，不論劇情節奏、角色塑造、展開和劇情反轉的安排、雙方勢力熱血對碰、復仇者集結般的大場面戰鬥應有盡有，比許多動漫、小說都更為出色；非常希望有朝一日可以見到《未來戰》動畫化。