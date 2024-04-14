妮姬、初音未來上榜｜日本網民票選最想動畫化手機遊戲Top 10｜近年日本電視動畫以改編漫畫或輕小說為主，偶然也有由遊戲改編而成；不少人認為除以上三者外，手機遊戲也可能有不少適合化的作品，最近日本有動漫網站舉行網上投票，由網民選出「最想動畫化的手機遊戲排行榜」Top 10。



日本網民票選最想動畫化手遊

雖然仍然不少人對手機遊戲的印象停留在「免洗」、「換皮」、「坑錢騙課」等負面形象，而事實上市面上也的確有很多只求短炒賺一波的劣質手遊；但是一來手機遊並不限定於以抽蛋及持續經營為前題的社交遊戲，也有不少買斷制的手遊，二來隨著手遊市場發展，不少社交抽蛋遊戲在玩法和劇情上都落足心思，部份更以劇情取勝、情節及敍事手法不比其他遊戲差，像是《Fate/Grand Order》FGO、《緋染天空》等；而FGO則是早已動畫化了。

相信大部份玩FGO的人都不是為了遊戲性，而是為角色和劇情而來

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也因為市面上多了劇本質素高的手遊，不少玩家都期望劇情出色的手遊可以動畫化；日本就有網站舉行投票，選出最想動畫化的手機遊戲排行榜Top 10。

按圖放大日本網民投票最想動畫化手機遊戲排行榜Top 10：



+ 7

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日本網民投票最想動畫化手機遊戲排行榜Top 10（簡介請見圖輯）：



第10位 四目神 四ツ目神

第9位 貓咪大戰爭 にゃんこ大戦争

第8位 妮姬 勝利の女神：NIKKE

第7位 緋染天空 Heavens Burn Red ヘブンバーンズレッド

第6位 對魔忍RPG

第5位 IdentityV 第五人格

第4位 惡魔執事與黑貓 悪魔執事と黒い猫

第3位 崩壞系列（崩壞3rd、崩壞: 星穹鐵道）

第2位 世界計畫 繽紛舞台！feat.初音未來 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク

第1位 DREAM!ing



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值得一提是榜上有不少女性向作品，如第4位的「惡魔執事與黑貓」和第1位的「DREAM!ing」，可能今次投票參加者的女性比例較高；也有可能是女玩家在玩手遊時可能也較為傾向以看劇情為主，所以對手遊劇情和動畫化較為關心。

DREAM!ing

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記者私心推薦：未來戰

有一款未有上榜但記者個人認為十分適合動畫化的手遊，就是韓國開發的育成塔防遊戲《未來戰》。本作的主線劇情只能以精彩來形容，不論劇情節奏、角色塑造、展開和劇情反轉的安排、雙方勢力熱血對碰、復仇者集結般的大場面戰鬥應有盡有，比許多動漫、小說都更為出色；非常希望有朝一日可以見到《未來戰》動畫化。