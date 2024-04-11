AV新人白上咲花「暗黑福原愛」被爆下海前曾拍FC2無碼成人影片｜近年日本AV界很多遊走於灰色地帶的小型片商轉戰FC2網上平台，跳過日本法律拍無碼AV片；又帶出另一個嚴重問題，很多少女曾為搵快錢、一時貪玩拍片，最終被肉搜出來！最近AV大廠S1的3月人氣王白上咲花被踢爆拍過大量FC2無碼片，「清純新人」形象盡毀。



暗黑版福原愛｜賣清純美少女形像

白上咲花屬於三上悠亞引退前所屬片商S1，被視為3月份的重點人氣王，扣上「AV界今世紀第一正統派美少女新星」這個稱號出道，首支影片在Amazon jp及DMM都取得銷量首位。甜美臉蛋被台灣網民戲稱極似曾嫁到台灣，離婚後在中國活躍的日本乒乓球公主福原愛，為她冠以「暗黑福原愛」之名。

白上咲花屬於三上悠亞退出前所屬片商S1

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純真早已消逝｜大量番號流出

本來白上咲花形勢大好，然而有爆料者睇準她出道後一個月後，公開她曾經接拍過的無碼AV片，時裝／校服／巫女／cosplay樣樣齊片量頗多，相關多支影片（FC2-PPV-3260300／FC2-PPV-3518061／FC2-PPV-3577715）仍然可在FC2網站找到。不過白上反正已下海拍片，片商投資那麼多錢，當然不會因為過去的黑歷史被爆而踢她出局，不過「正統派美少女」人設用一個月就要掉棄了。

AV新人白上咲花「暗黑福原愛」被爆下海前曾拍FC2無碼成人影片

同樣被爆拍無碼片｜原idol即時被炒

而4月初同樣因為被爆拍過FC2無碼AV的名古屋地下idol女團「OS☆K」成員宇佐美みい，就沒那麼好運。由於她的身份是一名偶像，被發現曾拍攝AV影片（FC2-PPV-4213659）就等如藝像事業盡毀。她23年7月才加入「OS☆K」，去年11月以學業為由活動休止，一直至4月忽然以專心讀大學為由辭退，令人懷疑早在去年其經理人公司已經知情。好在她也不是甚麼天團偶像，希望時候沖淡一切後可以專心學業。但講開又講，由idol轉戰AV界的三上悠亞，以前也是在名古屋地區當偶像，可說是精神上的接班人。（笑）