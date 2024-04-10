網購騙案·賣名錶收假USDT 被騙約290萬｜網上騙案手法層出不窮，有人收到假貨，有人付款後卻收不到貨品。近日，更出現涉及使用虛擬貨幣行騙的新型網上拍賣騙案，受害人損失一隻價值約 290 多萬港元的名錶！守網者分享，如何評估交易中虛擬資產的真偽。



在網上拍賣平台第一樣要小心的，就是不要先付錢，再收貨，大多主張「面交」減少被「走數」的問題。可是，近日有一宗牽涉偽冒虛擬資產的網上騙案。受害人在網上社交平台出售一隻價值約 290 多萬港元的名錶，卻最後吸引了一名騙徒。

騙徒表示，可以使用虛擬貨幣 USDT 付款（約與美元等值），受害人查看虛擬錢包內收取了足夠數量的 USDT 後，就將名錶交予騙徒。結果，在區塊鏈瀏覽器(Blockchain Explorer)上仔細查看後才發現，騙徒支付的並不是真正的 USDT，而是價值極低的「BEP-20:Tether USDT」，因此受害人等於把名錶拱手相讓。

守網者建議進行虛擬貨幣交易時，留意以下幾點：

1）在區塊鏈瀏覽器上是否已被標註為Phishing(釣魚詐騙)



2）區塊鏈瀏覽器上對虛擬資產評估的市場價值是否合理



3）留意在區塊鏈瀏覽器上顯示虛擬資產旁邊的圖示，一般區塊鏈瀏覽器對知名虛擬資產均會使用該官方圖示



4）查核該虛擬資產在相關區塊鏈上的智能合約地址(Smart Contract)與交易中的是否相同



避開網購詐騙陷阱

另外，在沒有交易保障的拍賣平台交易時，應避免支付訂金，甚至先支付後取貨的交易方式。交易前，亦要留意該賣家的評論，看看之前的交易情況，作為對該賣家的可信度參考。就算面交，也不建議使用虛擬貨幣，以免因不了解虛擬貨幣的運作，導致虧損。

守網者分享，在付款前可以先到「防騙視伏器」，輸入賣家店名、網址、電話，評估風險。

資料來源：FB@守網者