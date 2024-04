Android版Find My﹑AirTag推出|Google 期待已久終於推出了Find My Device network,即類似 iOS 的「Find My」功能。可以用來協助 Android 用家尋找他們的裝置,而且支援的裝置也包括多個不同的品牌。



Android 版的「Find My 」功能,可以在 Android 9 之後的機型中使用。有了這次更新,即使手機離線,也可以透過其他 Android 設備找出手機的大概位置來尋找它。如果遺失的設備就在附近,可以在「尋找裝置」App 中獲得提示。

另外,包括 Anker 的 Eufy、Jio﹑ JBL,甚至大熱的 Sony WH-1000XM5 耳機都將支援 Find My Device network。而 Google Pixel 8 手機更有額外功能,即使關機也可以被定位,雖然這功能在 iPhone 的 Find My 上仍存在一段時間。

從 5 月開始,Find My Device network 將支持來自 Chipolo 和 Pebblebee 的新款藍牙追蹤標籤(Works with Android Find My Device)商品,來追蹤各個東西的的位置,功能如 AirTag。

升級的 Find My Device network 支持運行 Android 9 或更高版本的裝置,考慮到即將在今年夏天迎來 Android 15 的推出,支持該網絡的裝置應該會有很多。功能首先在美國和加拿大推出,然後將擴展到全球各地的 Android 設備。