Android版Find My﹑AirTag推出｜Google 期待已久終於推出了Find My Device network，即類似 iOS 的「Find My」功能。可以用來協助 Android 用家尋找他們的裝置，而且支援的裝置也包括多個不同的品牌。



Android 版的「Find My 」功能，可以在 Android 9 之後的機型中使用。有了這次更新，即使手機離線，也可以透過其他 Android 設備找出手機的大概位置來尋找它。如果遺失的設備就在附近，可以在「尋找裝置」App 中獲得提示。

另外，包括 Anker 的 Eufy、Jio﹑ JBL，甚至大熱的 Sony WH-1000XM5 耳機都將支援 Find My Device network。而 Google Pixel 8 手機更有額外功能，即使關機也可以被定位，雖然這功能在 iPhone 的 Find My 上仍存在一段時間。

從 5 月開始，Find My Device network 將支持來自 Chipolo 和 Pebblebee 的新款藍牙追蹤標籤（Works with Android Find My Device）商品，來追蹤各個東西的的位置，功能如 AirTag。

升級的 Find My Device network 支持運行 Android 9 或更高版本的裝置，考慮到即將在今年夏天迎來 Android 15 的推出，支持該網絡的裝置應該會有很多。功能首先在美國和加拿大推出，然後將擴展到全球各地的 Android 設備。