微信刷掌支付實測｜近來不少港人北上遊玩消費，電子錢包總不能少，不過如果手機沒電或手機不在身邊，就連基本的搭車都做不到，十分不便。微信早前就在中國多個地區試行「刷掌支付」，只需要手掌一出便可以付款，極為方便。究竟如何登記？如何使用？記者早前就北上遊玩時，順道開通實測，看看實際使用是否方便？以及夠不夠安全。



早前微信公布在中國多個地方開始試行「微信刷掌支付」，用家只需要開通此功能後，便可以不需要用手機，直接刷手掌便可以立刻付款，十分方便。以後不再怕手機沒電而不能付款了。暫時全中國除了北京、上海部份地點加入了「微信刷掌支付」外，就連深圳及珠海等港人週末時常前往的地區，都已經有店鋪加入了微信刷掌支付，究竟如何開通及使用呢？

在深圳及珠海的指定便利店，設置了這個刷掌裝置。

暫時深圳及珠海地區的7－11便利店都有「微信刷掌支付」的裝置（有網民發現有其他便利店都有），可以直接在這裡登記開通，十分簡便。當然想開通前，大家要準備好Wechat微信大陸錢包才可。

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👇開通微信刷掌支付步驟👇

登記微信刷掌支付十分簡單，只需要幾分鐘便完成，支付過程又如何呢？記者立刻在便利店購入一些商品實試。

👇微信刷掌支付步驟👇

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刷掌支付安全嗎？

微信官方指，相比以前的刷臉支付，刷掌支付無論是安全或精準度上都會更高。因為系統會區別於指紋辨識讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的則是掌心血管紋路，避免暴露在外以及複製偽造。另外，刷掌識別具有隔空感應、無需觸碰的優勢，比起指紋辨識，它更為便捷、也避免了物理接觸帶來的衛生風險。

暫時在全線深圳7－11都可以登記及使用刷掌支付。

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其實早在2020年美國Amazon推出了同樣是刷掌支付系統「Amazon One」，同樣地裝置能捕捉手掌的細微特徵，包括紋路等表面細節以及靜脈圖案等皮下特徵。消費者將掌紋和支付卡或亞馬遜帳戶繫結後就可以掃手掌支付。