大金 Risora 冷氣機配合室內設計推10款顏色雲層白、夜曜黑+薄機身｜大金於昨日(11日)推出 Risora 冷氣機。推多款顏色配上纖薄機身，配合不同風格的室內設計，體積雖小，氣派卻十足！



夏日炎炎，不少廠商都開始推出新款冷氣機。繼早前Panasonic推出變頻窗口冷氣機後，大金於昨日(11日)推出risora冷氣機。有多達10款顏色包括：雲層白、夜曜黑加上纖薄機身，配合不同風格的室內設計，體積雖小，氣派卻十足！

機身設計配合室內裝修

今次大金推出的risora冷氣機主打配合室內設計，有多達10款顏色，除了常見的黑白二色外，更有啞緻金及鍍鈦銅等顏色，盡顯氣派！除此之外，機身設計纖薄，1 匹、1.5 匹及 2 匹冷氣機的厚度只有 185mm，節省了安裝空間之餘，讓冷氣機從電器變成時尚家品。

夜曜黑+薄機身。體積雖小，氣派十足。(Elton 攝)

今次大金推出的risora冷氣機主打配合室內設計，有多達10款顏色。(Elton 攝)

多項貼心功能

risora冷氣機包含了不同的送風角度，避免直接吹向人體，除此之外更有DryShock 除菌清潔技術及Hybrid Cooling功能，淨化空氣之外控制濕度，此外更可以以App遠端控制冷氣機，十分貼心。

大金risora冷氣機有多項貼心功能(Elton 攝)

發售詳情

建議零售價 : 由$9,460 起

risora 自選面板 : 由$850 起

上市日期 : 5 月初